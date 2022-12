CNN faz demissão em massa nesta quinta-feira (01)

Confira a íntegra do comunicado interno que foi distribuído para os colaboradores

Desde a fundação da CNN, Rubens Menin nunca lucrou, só empatou ou teve prejuízo; empresa mantinha aluguel com produtora que não usava a gestão financeira ineficiente da emissora resultou em demissões, mas empresa alega readequação de custos.

A CNN Brasil viveu um dia turbulento nesta quinta-feira (1°), o canal de notícias, que tem sede na Avenida Paulista em São Paulo, promoveu uma série de demissões. Entre os demitidos estão as ex-Globo Monalisa Perrone e Gloria Vanique, a lista também conta com as âncoras Marcela Rahal, Isabella Faria e o comentarista Boris Casoy.

Rubens Menin, dono da CNN Brasil, emissora faz demissão em massa nesta quinta-feira (1°). Créditos: Reprodução/Instagram



Devido ao encerramento da sucursal do Rio de Janeiro, outros nomes foram desligados da emissora, Fernando Molica, Alexandre Borges e o Sidney Rezende integram o quadro de desligamentos que possui mais de 20 nomes. Em um comunicado interno, distribuído para os colaboradores, a emissora alegou que a restruturação aconteceu por dois objetivos principais: fortalecer o DNA do canal, focado em Hard News, e readequar custos, ajustando a empresa ao cenário econômico do país.

Segundo fontes ligadas à CNN e ao mercado de comunicação, a empresa tem um contrato com a produtora Casablanca há anos e pagam mesmo sem usá-la. Assim como a equipe externa que fica sempre à disposição mesmo quando não é acionada. Além desses gastos desnecessários, os altos salários também eram um problema para o canal de notícias. “As demissões eram inevitáveis, porque o dono nunca empatou, ele só perdeu desde que ele lançou a CNN, que é um projeto super bacana, mas as pessoas que ele colocou lá pra dirigir eram completamente fora da realidade”.

Por causa desses cortes, o projeto CNN Soft quase chega ao fim, restará na programação apenas o À Prioli, programa de entrevista comandado por Gabriela Prioli e o CNN Sinais Vitais, que é apresentado pelo médico Roberto Kalil.

CNN fecha escritório no Rio de Janeiro e lista de demissões possui mais de 20 nomes. Créditos: Reprodução/Instagram



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a íntegra do comunicado interno que foi distribuído para os colaboradores:

“Prezados Colaboradores, A CNN Brasil informa que realiza, nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, a reestruturação de suas operações, com dois objetivos principais: fortalecer o DNA do canal, focado em Hard News, e readequar custos, ajustando a empresa ao cenário econômico do país, criando as condições para atingir o equilíbrio financeiro (Breakeven) em 2023 e crescer. Em linha com a estratégia de fortalecimento do jornalismo, a coordenação da cobertura será concentrada em São Paulo e Brasília, duas praças que ganham relevância dado o contexto político e econômico nacional. Em decorrência dessa nova lógica, a newsroom do Rio de Janeiro será desativada, sem prejuízo à cobertura. As mudanças incluem a readequação de programas, assim como da grade. O selo CNN Soft será remodelado para 2023. Aos colegas que deixam a empresa, manifestamos o nosso profundo respeito e gratidão. A dedicação e o trabalho de cada um foram fundamentais para a construção e consolidação da CNN Brasil.”