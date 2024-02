Descubra Sapucaí-Mirim: O refúgio de luxo nas alturas que reimagina a hospitalidade

A apenas 200km de São Paulo, o Chalé Estância da Serra oferece uma experiência única de hospedagem, combinando luxo, sustentabilidade e beleza natural

Em meio às montanhas ondulantes e à imensidão verde de Sapucaí-Mirim, Minas Gerais, situa-se um tesouro escondido a aproximadamente 200km da agitação de São Paulo. O Chalé Estância da Serra, um refúgio situado a 1200 metros de altitude, não é apenas um ponto de parada para aqueles que desejam escapar da rotina; é uma experiência de imersão em um cenário onde o horizonte se encontra com o céu.

Fundado em 2019 por Amanda e Douglas, dois anfitriões movidos pela paixão de compartilhar a singularidade de sua propriedade, o Chalé Estância da Serra promete mais do que uma estadia; oferece um retiro onde cada detalhe é cuidadosamente planejado para complementar a majestade da natureza circundante. A sustentabilidade está no coração deste empreendimento, com a adoção de energia fotovoltaica e biodigestores que sublinham um compromisso genuíno com o meio ambiente.

Os hóspedes do chalé podem esperar um nível de privacidade e luxo raramente encontrado, com comodidades que incluem hidromassagem, lareira a lenha, enxoval de alta qualidade e até uma cafeteira Nespresso para aqueles momentos de reflexão solitária. Este santuário não apenas eleva o padrão de hospedagem, mas também desempenha um papel crucial no desenvolvimento da comunidade local de Sapucaí-Mirim, trazendo uma nova visão de turismo sustentável para a região.

O reconhecimento nacional através de prêmios destaca o Chalé Estância da Serra entre as melhores hospedarias do Brasil, consolidando sua posição como um ícone de hospitalidade mineira. Com planos de expansão e inovação contínua, os anfitriões estão prontos para surpreender e encantar ainda mais os visitantes nos anos vindouros.

Para aqueles em busca de um refúgio que equilibra tranquilidade, luxo e um profundo respeito pela natureza, o Chalé Estância da Serra emerge como um destino imperdível. Situado acima das nuvens, este lugar não é apenas um espaço para descansar, mas uma experiência de vida que redefine o conceito de fuga para a natureza.