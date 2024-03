Descubra o Turismo do Sono: A nova tendência de viagem para revitalizar corpo e mente

O setor hoteleiro inova com hospedagens focadas no bem-estar, prometendo uma escapada da rotina com noites de sono perfeitas

Em um mundo cada vez mais acelerado, onde o estresse e a rotina exaustiva são constantes, surge uma nova tendência que promete ressignificar a experiência de viagem: o turismo do sono. Esse nicho, que se enquadra na área de bem-estar para turistas, tem como foco proporcionar ambientes perfeitos para um descanso reparador, longe da agitação cotidiana.

Com base no estudo publicado pela HTF Market Intelligence, o segmento de turismo do sono está em franca expansão, registrando um crescimento global de 8% em 2023 e um faturamento de impressionantes US$ 641 bilhões. Espera-se que, nos próximos cinco anos, esse número alcance a marca de US$ 1 trilhão, refletindo a crescente valorização do autocuidado e da saúde mental.

No Brasil, a procura por este tipo de turismo tem acompanhado a tendência global, com 58% dos turistas buscando destinos que promovam um melhor descanso, segundo a plataforma Booking. Este aumento de interesse tem levado hotéis e pousadas a investirem em melhorias, como camas de alta qualidade, enxovais novos e uma iluminação pensada para o relaxamento total.

Carla Vieira Lopes, coordenadora do Programa Senac Turismo do Senac SC, destaca que o mercado turístico nacional está se adaptando rapidamente à demanda, oferecendo hospedagens que variam desde pousadas rurais até hotéis boutiques e resorts, todos com o objetivo de fornecer a melhor experiência de sono. Os estabelecimentos focam em detalhes como janelas antirruído, controle de temperatura e luminosidade, além de serviços que favorecem o relaxamento, como SPA, saunas, e massagens.

A preocupação com a saúde mental, intensificada no período pós-pandemia, tem sido um dos motores desse segmento. A busca por uma noite de sono de qualidade não só melhora o bem-estar físico como também o mental, aspecto que tem sido cada vez mais valorizado pelos viajantes. Assim, o turismo do sono não só promete uma fuga da rotina, mas uma jornada em busca do equilíbrio e da renovação.

Apesar de ser um conceito ainda novo para muitos, o setor de hotelaria no Brasil mostra-se preparado para atender a essa demanda crescente, com a Booking destacando o país entre os que mais buscam por hospedagens especializadas nesse segmento. A inteligência artificial tem sido uma aliada nesse processo, ajudando a personalizar a busca por destinos que ofereçam esses serviços exclusivos.

Contudo, para que a experiência seja completa, é essencial que os viajantes se informem e escolham hospedagens com boa reputação neste segmento. Além da estrutura física, é importante que os serviços oferecidos contribuam para a tranquilidade, privacidade e comodidade durante a estadia.

O Senac oferece cursos de qualificação para profissionais do setor turístico, visando prepará-los para as tendências atuais do mercado. Essa iniciativa é fundamental para garantir que o turismo do sono continue crescendo e se consolidando como uma opção viável e desejável para quem busca um refúgio do estresse diário, marcando uma evolução significativa na indústria da hospitalidade e no conceito de viagens voltadas para o bem-estar.