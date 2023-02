Descubra como conseguir fazer um curso de graduação ou pós-graduação em um país de língua francesa

Naliel Paixão, mestre em francês, explica abaixo pontos relevantes sobre o DELF e o DALF, uns dos pré-requisitos para ingressar no ensino superior.

Pessoas que estão se preparando para fazer um curso de graduação ou pós-graduação em um país de língua francesa com certeza já leram e ouviram falar desses dois diplomas – DELF e DALF. Eles são um dos pré-requisitos para ingressar no ensino superior. Eles são comprovantes oficiais do grau de conhecimento da língua francesa e são emitidos pelo CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques).

Uns dos pré-requisitos para ingressar no ensino superior em país de língua francesa são os diplomas DELF e DALF. Créditos: Divulgação

O professor Naliel Paixão, nativo e mestre em francês, com graduação e pós na cidade de Toulouse (no sul da França), destaca abaixo sete bons motivos para investir nesses cursos e conquistar esses comprovantes. Fique por dentro das principais informações sobre eles!

Para conquistar os diplomas DELF e DALF é necessário passar por uma prova, que pode ser refeita quantas vezes forem necessárias. Créditos: Divulgação

O que são?

O DELF (Diploma de Estudos em Língua Francesa) é concedido aos alunos que tem um nível básico ou intermediário de conhecimento. O diploma é dividido em quatro categorias diferentes: A1, A2, B1 e B2. As duas primeiras equivalem ao grau básico de conhecimento; e as duas segundas a um nível intermediário. Para ser aprovado em um curso superior, a maioria das instituições exige um nível B2 de conhecimento, ou seja, intermediário quase avançado.

Os diplomas não possuem prazo de validade e por se tratar de documentos oficiais e reconhecidos pelo Ministério da Educação e das Relações Exteriores da França, eles são aceitos por todas as instituições. Créditos: Divulgação

Já o DALF (Diploma Aprofundado de Língua Francesa) é concedido aos alunos que tem um nível avançado de conhecimento do idioma.

Como funciona a prova para obter um desses diplomas?

A prova do DELF B1 por exemplo é dividida em 2 partes:

Uma primeira parte chamada prova coletiva. Essa prova coletiva é dividida em três tarefas.

Primeira – compreensão oral. O aluno vai ouvir por cerca de 20 a 25 minutos vários áudios e vai ter que responder a resposta certa assinalando A, B ou C. Algumas vezes serão perguntas objetivas outras vezes serão de completar.

Segunda – compreensão escrita. Nessa fase, o aluno deve ler vários textos e depois de compreender o conteúdo, responder várias perguntas de forma objetiva ou citando o texto. Duração 45 minutos.

Terceira – produção escrita. É a famosa redação da prova. Em 45 minutos o aluno deverá escrever uma redação entre 160 a 180 palavras, respondendo geralmente a um e-mail ou a uma pergunta de tema geral como por exemplo: a tecnologia está tomando muito espaço no nosso dia a dia? Qual a sua opinião. O Aluno apresentará uma introdução, um desenvolvimento em duas ou três partes e por fim uma conclusão.

A segunda parte da prova é uma prova individual chamada Produção oral:

A produção oral é uma prova individual, só o aluno com o professor, dividida em 3 partes:

Primeira parte é a Apresentação: Aqui o aluno vai se apresentar por cerca de 2 a 3 minutos e falar sobre temas como família, trabalho, lazeres e projetos. No final, o professor vai fazer duas ou três perguntas para completar o exercício.

Segunda parte é o Diálogo: Nesse exercício o aluno vai dialogar com o professor por cerca de 3 a 4 minutos. O objetivo é resolver uma situação de conflito onde o aluno vai ter que convencer o professor com os seus argumentos.

Terceira parte é o Monólogo: O único exercício que o aluno vai ter 10 minutos para se preparar. A partir de um texto o assunto pode ser da atualidade, o aluno deverá apresentar por cerca de no mínimo 3 minutos para o professor uma apresentação do texto e também sua opinião sobre o assunto, falando por exemplo dos pontos positivos e negativos. No final o professor fará duas ou três perguntas para finalizar a prova.

Posso fazer a prova mais de uma vez?

Com certeza! Caso o aluno não obtenha sucesso em uma prova (o aluno tem que obter no mínimo 50/100 somando os 4 exercícios e não pode ter menos de 5/25 em qualquer um dos exercícios) ele pode refazer a prova na próxima seção organizada pela Aliança Francesa. O aluno deverá pagar novamente sua inscrição e refazer a prova inteira. Em geral tem 4 provas por ano, nos meses de março, junho, setembro e novembro. As inscrições são feitas pela internet.

O resultado tem validade?

Os diplomas DELF e DALF não tem prazo de validade.

Como faço para me inscrever?

Procure uma instituição autorizada a aplicar os exames e esclareça todas as dívidas para efetuar a inscrição.

Quanto custa para fazer o exame?

A prova do DELF B1 custa em média R$389.

Quais instituições aceitam o diploma?

Por se tratar de diplomas oficiais e reconhecidos pelo Ministério da Educação e das Relações Exteriores da França, eles são aceitos por todas as instituições. Vale acessar o site da Faculdade ou Universidade que você pretende estudar para conferir qual deles é exigido.

