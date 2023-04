Descubra como a saúde intestinal é importante para o emagrecimento

VigilantesdoPeso explica como o bom funcionamento do intestino contribui para a jornada de perda de peso.

Ter um intestino saudável pode ser uma peça fundamental para quem busca emagrecer. É ele o responsável por diversas funções no nosso organismo, incluindo a absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos e toxinas. Por isso, quando não está funcionando corretamente, pode afetar a perda de peso.

Alimentos processados, ricos em gordura e açúcar, podem afetar o equilíbrio da microbiota intestinal, que é composta por milhões de bactérias benéficas. Elas contribuem para o andamento do sistema imunológico, processo de digestão, absorção de nutrientes e proteção do próprio órgão, além de ajudar a manter o equilíbrio neurológico. Por isso, quando a microbiota está desequilibrada, pode causar inflamações, resistência à insulina e outras condições que dificultam a perda de peso.

“Para manter o intestino saudável, é importante ter uma alimentação equilibrada, rica em fibras, vitaminas e minerais. ingerir frutas, verduras, legumes, cereais integrais e fontes de proteína magra podem contribuir para o bom funcionamento intestinal. Já que, quando a microbiota está equilibrada e saudável, pode ajudar a regular o metabolismo, controlar o apetite e a absorção de nutrientes, além de melhorar a resposta à insulina, levando a uma redução da inflamação no corpo e uma melhor queima de gordura”, explica Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil.

Outra forma de contribuir para saúde intestinal é por meio do consumo de prebióticos e probióticos. Os prebióticos são encontrados em alimentos como banana, trigo, aveia, cebola e chicória, favorecem a proliferação de bactérias benéficas no intestino, aumentam a absorção de nutrientes, regulam a absorção de açúcar, aumentam a saciedade e ajudam no trânsito intestinal. Os probióticos são microorganismos vivos benéficos à nossa saúde. Contribuem para a regulação do trânsito intestinal, melhora da digestão e reforçam nossa imunidade. São encontrados em alimentos como iogurte, leite fermentado, kefir, kombuchá.

Manter uma alimentação equilibrada e adotar outros hábitos para mudanças duradouras, a longo prazo, é a chave para um estilo de vida mais saudável. Uma das razões pelas quais as pessoas escolhem o Vigilantes do Peso, e obtém sucesso com o método, é o fato de não precisar mudar, de forma radical, o estilo de vida ou retirar os alimentos que mais gosta de seu cardápio, mas, sim, aprender a ter inteligência para fazer adaptações e boas escolhas que contribuam para sua saúde e auxiliem no processo de perda de peso.