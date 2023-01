Descubra as manifestações milenares e a alta tecnologia do Japão na série Made In Kyoto

Nova Série do FashionTV tem estreia em 11 de janeiro e a primeira temporada da série chega com a proposta de apresentar o que há de melhor da cidade japonesa, da tecelagem tradicional e gastronomia, à robótica de última geração

Por mais de um milênio, de 794 a 1868, Quioto (ou Kyoto, em japonês) foi a capital da Corte Imperial do Japão até ser substituída por Tóquio. A excelência japonesa, seus santuários e templos, a cultura do artesanato, a tradicional tecelagem da região hoje disputada pelos grandes nomes da alta costura mundial, entre tantos outros atributos e belezas milenares têm, incontestavelmente, suas raízes em Quioto.

A primeira temporada da série Made in Kyoto, que estreia em 11 de janeiro, a partir das 20 horas, no canal de TV por assinatura FashionTV e na Box Brazil Play, pretende mostrar o fascínio dessa cidade que traz a essência da cultura japonesa, agora refinada e adaptada aos tempos modernos.

Ao longo dos 11 episódios desta primeira temporada, Made in Kyoto apresenta a rica manifestação artesanal do Japão – da tecelagem tradicional e da gastronomia, à robótica de última geração, tudo criado e cultivado pelos novos mestres do design, arte, moda e cultura.

Toda a arquitetura e design da exuberante Quioto terá episódios de 30 minutos, que mostram variados aspectos da cidade, como os seculares quimonos e tecidos Nishijin; o Gofun Nail, um dos mais tradicionais esmaltes japoneses que tem entre seus ingredientes um pó fino de casca de vieira (pigmento branco também usado na milenar pintura japonesa); todo o esplendor dos papéis de parede feitos em processo artesanal; o doce colorido que mais parece uma obra de arte comestível; a Kameya Iori, confeitaria com mais de 400 anos; uma das mais antigas tradições: a encantadora arte de fazer leques; as esplendorosas cerejeiras; o trem Torokko; as ruas Shinmachi e Muromachi, com suas lojas têxteis; templos, igrejas, castelos.

Made in Kyoto é uma produção da MBS Japão – Mainichi Broadcasting System – e faz parte da parceria com o Grupo Box Brazil que já trouxe ao canal Prime Box a série de sucesso Sobre Amar e Saborear. Outras produções japonesas estão previstas para 2023.

