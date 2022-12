Descubra a paleta de cores perfeita para a decoração da casa neste verão 

A paleta recomendada pela marca faz parte do estudo Suvinil Revela 23+, O Poder das Cores, e recebe o nome de A Empolgada



O estudo de tendências anual Suvinil contempla 26 cores divididas em 5 paletas, que traduzem os principais aspectos comportamentais da nossa sociedade; as tendências nacionais e globais; e convida a uma reflexão sobre como as cores influenciam na vida das pessoas. Dentro do estudo, a fabricante de tintas também revela a cor do ano de 2023: Calcita Alaranjada, um laranja terroso que traz a energia da inovação enquanto abraça o conforto dos tons terrosos.

A sala recebeu a cor do ano de 2023 da Suvinil, Calcita Alaranjada. Créditos: Ohma Design



Em A Empolgada, a marca reúne tons vibrantes equilibrados por outros mais leves, o que é ideal para injetar uma dose dopamina em qualquer espaço. Calcita Alaranjada, Acelga, Base Soft, Girafa, Terra Molhada e Magia Azul, são as cores que compõem a paleta. Para apoiar ainda mais nesse processo de escolha e facilitação da jornada de pintura, além de inspirar novas transformações para o próximo ano, a Suvinil relaciona alguns projetos que têm a “cara” do verão.

“No Suvinil Revela 23+, O Poder das Cores, lançado recentemente por nós, a paleta A Empolga traduz, em seis tonalidades contrastantes, todas essas características alegres do verão e colaboram para a criação de um ambiente repleto de boas vibrações, trazendo a energia que precisamos para iniciar o novo ano que está prestes a chegar”, conta Sylvia Gracia, Coordenadora de Marketing — Cor e Conteúdo na Suvinil.

O ambiente apresenta as cores Base Soft, Terra Molhada e Magia Azul Créditos: André Klotz



Base Soft, Terra Molhada e Magia Azul são as tonalidades que fazem parte desse ambiente. A pintura geométrica, uma tendência que se mantém em alta no universo da decoração, foi utilizada para criar um desenho na parede e deixar o espaço em um mood mais descontraído. As cadeiras em volta da mesa apresentam cores que se assemelham as que foram trazidas ao fundo e proporcionam uma sensação de continuidade, agradando aos olhos.

O quarto de bebê conta com a cor Calcita Alaranjada. Créditos: Apartamento 203



Neste quarto de bebê, a cor Calcita Alaranjada foi utilizada para demarcar a parte de baixo da parede ao delimitar os espaços do berço e cômoda, ótima estratégia para ambientes menores, que precisam de funcionalidade. Combinada com um papel de parede que segue na mesma linha de tons terrosos, a cor trouxe equilíbrio ao ambiente. Os móveis mais clássicos, em madeira, contribuem para essa sensação.

Um ambiente que materializa o verão. Além das cores nas paredes – Acelga, Base Soft, Girafa e Magia Azul –, os itens de decoração também contribuem para a criação dessa atmosfera cheia de energia e com poder de renovação. Com essa sala, é possível perceber que a junção de mais de duas cores, quando bem definidas e que conversem entre si, pode resultar em uma combinação harmônica e leve, por mais que sejam tonalidades vibrantes.

A sala apresenta as cores Acelga, Base Soft, Girafa e Magia Azul. Créditos: André Klotz



Depois de se inspirar com os projetos trazidos pela Suvinil, chega hora do momento mais prazeroso, após a definição das cores. A fabricante de tintas acredita que o verdadeiro #PrazerDeAdulto é ter a casa renovada com o toque certo, utilizando as mais diversas soluções disponíveis em seu portfólio e dedicadas a diferentes perfis de moradores e suas variadas necessidades.