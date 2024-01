Desafios à Vista: Marcos Jank antecipa cenários e debates no Show Rural Coopavel 2024

Especialista do Insper Agro Global analisa mudança de ciclo no agronegócio brasileiro

Após um triênio de excepcionais resultados, o agronegócio brasileiro se prepara para enfrentar desafios inéditos em 2024. O renomado Marcos Jank, coordenador no Insper Agro Global, trará análises e projeções durante o Fórum de Debates Ric Rural em Pauta, parte integrante do Show Rural Coopavel, que acontecerá em Cascavel (PR) de 5 a 9 de fevereiro.

Com uma trajetória destacada no setor, Jank, engenheiro agrônomo e doutor em administração, é reconhecido por sua presidência na Aliança Agro Ásia-Brasil e pela vice-presidência na BRF para a mesma região. Convidado especial do Fórum, ele abordará as mudanças no cenário do agronegócio, destacando a queda nos preços internacionais dos grãos em 2023 e as consequências para o mercado brasileiro.

O evento, que atrai a atenção de produtores de todo o país, será mediado pelo experiente jornalista Sérgio Mendes, apresentador do programa Ric Rural, transmitido aos domingos pela RICtv Record no Paraná. Além da presença física, o debate terá transmissão ao vivo pelo canal @ricrural no YouTube, permitindo que um público ainda maior participe das discussões sobre os rumos do setor.

O Show Rural Coopavel, em sua 36ª edição, é um dos maiores eventos do agronegócio na América Latina, movimentando cerca de 10% dos negócios realizados em feiras brasileiras. Com 600 expositores e a expectativa de receber 300 mil visitantes, a feira é um termômetro para as tendências e inovações no setor.

Além do Fórum, a cobertura jornalística intensa incluirá programas ao vivo, como o Ric Notícias Dia e o Jornal da Manhã, transmitidos diretamente da feira. O evento também contará com a presença do Ric Rural Hub, plataforma de comunicação especializada que investe em mídia e conteúdos voltados para o agronegócio paranaense.

O diretor corporativo de Mercado e Soluções Integradas do Grupo Ric, Marcelo Requena, destaca a importância do Ric Rural Hub em produzir conteúdo especializado para um setor fundamental que representa 50% da balança comercial brasileira.

Com o agronegócio em constante evolução, o Show Rural Coopavel 2024 promete ser um marco para a compreensão dos desafios e oportunidades que moldarão o futuro do setor no Brasil.