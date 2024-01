Desafie as Altitudes: Corrida de aventura em Monte Verde oferece trilhas deslumbrantes

Percursos de 9km e 14km pela Serra dos Poncianos desafiam participantes

Monte Verde, o pitoresco distrito de Camanducaia, em Minas Gerais, conhecido por sua natureza exuberante e apontado como um dos destinos ideais para o turismo ecológico, será palco de uma emocionante corrida de aventura em 7 de abril. A “Trail Running Serra dos Poncianos”, organizada pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), em parceria com a Pousada Águia da Montanha e a Campo Escola Montanhismo, promete desafios e paisagens deslumbrantes.

Os participantes da corrida terão à disposição percursos de 9km e 14km, que percorrerão as áreas das trilhas do Platô e do Chapéu do Bispo, sob gestão da MOVE. A experiência única inclui altitudes superiores a 2 mil metros, na Serra da Mantiqueira, divisa entre São Paulo e Minas Gerais, passando por estradas, bosques e a Mata Atlântica de altitude.

Eliomar Miranda, guarda parque da MOVE e vencedor da categoria 10km do 8º Desafio Trail Running Pedra 0m em Monteiro Lobato (SP), destaca os desafios da prova. “O desafio de trail running em Monte Verde se destaca pelos seguintes motivos: você chegará ao ponto mais alto do percurso, a mais de 2 mil metros de altitude, na Serra da Mantiqueira e na divisa dos estados entre São Paulo e Minas.”

Organização e Apoio:

Rebecca Wagner, presidente da MOVE, expressou sua satisfação em organizar a “Trail Running Serra dos Poncianos”, destacando o compromisso da entidade com os esportes de aventura. A MOVE, que já foi responsável pelo sucesso do “Pedal Luz”, planeja consolidar eventos esportivos ao longo do ano, incluindo o “Pedal nas Montanhas” no final de 2024.

Além de proporcionar uma experiência única aos amantes do trail running, a corrida busca promover o turismo na região. Com o apoio da Prefeitura de Camanducaia, Associação Monte Verde de Esportes de Montanha, Associação Serra dos Poncianos e Associação Comercial de Monte Verde, a comunidade local se une para tornar o evento um sucesso.

Hospedagem com Desconto:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos interessados em participar da corrida, a cidade oferece um incentivo adicional. Hotéis parceiros, como Fazenda Hotel Itapuá, Hotel Meissner Hof e Pousada Águia da Montanha, concedem desconto de 50% na hospedagem para reservas de duas diárias no final de semana da prova.

As inscrições para a “Trail Running Serra dos Poncianos” já estão abertas no site do evento e podem ser realizadas até o dia 6 de abril. Monte Verde se prepara para receber atletas, turistas e amantes da natureza em um evento que promete desafiar os limites e proporcionar uma experiência única entre montanhas e trilhas.