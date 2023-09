Deputado Estadual combate crueldade animal em canis clandestinos

Imagens chocantes de animais explorados surgem em denúncia

Em mais um ato determinado na luta pela proteção dos direitos dos animais, o deputado estadual Rafael Saraiva protagonizou uma operação que revelou as crueldades escondidas em um canil clandestino na região metropolitana de São Paulo. As imagens chocantes dos maus-tratos e da exploração animal têm causado indignação em toda a sociedade.

As ações do deputado Rafael Saraiva não param por aí. Ele é o autor do Projeto de Lei 523/23, que visa proibir a venda de animais em pet shops e em plataformas online, como OLX e Mercado Livre, no estado de São Paulo. Este projeto, atualmente, está nas mãos do Governador Tarcisio de Freitas, aguardando sua decisão.

O projeto, que tem como objetivo principal garantir mais qualidade de vida aos animais, tem enfrentado um forte lobby por parte da indústria do setor, que busca sua rejeição. Especialistas e ativistas dos direitos dos animais argumentam que o projeto é crucial para combater a exploração animal e os maus-tratos que têm sido evidenciados em canis clandestinos, como o desmantelado recentemente.

As imagens obtidas no canil clandestino mostram animais idosos sendo explorados como matrizes, filhotes vivendo em condições insalubres e infestados de pulgas. O comércio ilegal desses animais era realizado pela internet, revelando uma lacuna na regulamentação que o Projeto de Lei busca preencher.

A sociedade civil tem acompanhado de perto o desenrolar desse projeto de lei, que é visto como uma oportunidade de acabar com as vidas que são perdidas diariamente nas mãos de uma indústria gananciosa, que muitas vezes prioriza o lucro em detrimento do bem-estar dos animais.

Agora, a decisão está nas mãos do Governador Tarcisio de Freitas, que enfrenta uma escolha crucial: vetar ou sancionar o Projeto de Lei 523/23. A expectativa é de que a sociedade e os defensores dos direitos dos animais continuem pressionando por uma decisão que priorize o bem-estar e a proteção dos animais, garantindo um futuro mais justo para eles no estado de São Paulo.