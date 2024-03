O jantar, que reuniu importantes figuras políticas em um ambiente descontraído, foi uma oportunidade para discussões informais

Um jantar entre a Deputada Francesa Eleonor Caroit e o Ministro das Relações Exteriores da França foi marcado por cordialidade e amizade com o convite feito por Benjamin Cano Planes. O encontro ocorreu no dia 21 de fevereiro no prestigiado restaurante Le Pulê, situado no Rio de Janeiro.

O jantar, que reuniu importantes figuras políticas em um ambiente descontraído, foi uma oportunidade para discussões informais. Benjamin Cano Planes, que participou do jantar, descreveu o encontro como “tranquilo e amigável”, ressaltando a atmosfera positiva que permeou as conversas.

O Le Pulê, renomado por sua culinária refinada e ambiente sofisticado, proporcionou o cenário ideal entre os participantes. O restaurante escolhido como palco para esse encontro, é conhecido por sua atmosfera refinada e gastronomia de alta qualidade proporcionaram o ambiente perfeito.

Eleonor Caroit, conhecida por seu trabalho na política francesa, esteve no Brasil para uma série de compromissos e aproveitou a ocasião para se encontrar com Benjami, que enfrentou recentemente a perda de seu companheiro há 8 meses.

Benjamin Cano Planes, que desempenhou um papel crucial no apoio à eleição de Eleonor, compartilhou que o encontro foi repleto de conversas agradáveis e momentos de solidariedade. A deputada, por sua vez, expressou seu respeito e apoio ao amigo em um período difícil.