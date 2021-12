Depois de quebrar cinco empresas, empresário fatura milhões e conta receita de sucesso

Mateus Brito usou autoconhecimento para derrubar limites e conquistar o mercado de publicidade no Pará

Ele quebrou cinco empresas, mas agora faz milhões. Essa é a frase que mais define o empresário Mateus Brito. Após 15 anos tentando fazer os negócios darem certo, entre muitas tentativas frustradas, o maranhense é dono de uma rede de painéis publicitários em Parauapebas, no Pará, e faturou mais de R$ 3 milhões nos últimos três anos.

O empresário já participou de diversas palestras e mentorias sobre educação, liderança e cultura de negócios



Mas a receita do sucesso levou anos, além de diversos investimentos. Foram mais de R$ 300 mil em investimentos em cursos, mentorias e aperfeiçoamento para que hoje o resultado finalmente chegasse.



“Uma história de sucesso também começa nas tentativas. Meu primeiro empreendimento foi no ramo de alimentação. Tentei duas vezes e as em todas falhei. Depois segui para o ramo imobiliário, também por duas vezes, e o resultado foi o mesmo. A quinta tentativa foi no ramo que atuo atualmente, de painéis publicitários. Foram mais de 15 anos de tentativas, de erros, de muita persistência. Mas, foi só após um longo período de autoconhecimento que entendi o porque dos meus negócios darem errado”, comentou o empresário.



Pode até parecer estranho, mas, crenças limitantes e a mentalidade errada sobre si mesmo é capaz de destruir projetos. “Foi só quando resolvi investir em autoconhecimento, gestão, negócios e liderança é que realmente tive resultados concretos. Nos últimos oito anos tenho trabalhado com dedicação ao meu negócio, aplicando tudo o que consegui absorver em diversos cursos que fiz, e então, nesses últimos três anos consegui colher resultados mais sólidos”, contou.



Mateus Brito e a família



Casado e pai de três filhos, o empresário precisou de muita coragem para continuar, mesmo após diversas tentativas. “Sempre digo que a vida é como um ônibus. Algumas pessoas sobem, mas outras precisam descer. Nesse processo de tentar, diversas pessoas me criticaram, me chamaram de burro, fracassado, me viraram as costas. É muito mais difícil ter que lidar com essas coisas quando as pessoas são seus amigos ou familiares, mas não deixei que isso me parasse, porque sempre tive um objetivo. Hoje, essas pessoas que ‘desceram’ precisam admirar meu trabalho de longe”, relembrou.

O empresário agora já fatura mais de R$ 1 milhão por ano



Mas, o ramo dos painéis publicitários não é o único que merece a atenção do empresário. Em 2022, Mateus Brito vai investir em educação na internet. Apaixonado por ensinar, o empresário usa as redes sociais para compartilhar experiências online.

Referência em painéis publicitários no norte do país, o empresário agora vai investir no digital



“Investi em um estúdio para a criação de conteúdos e meu objetivo é levar o que conheço sobre negócios, liderança e cultura para gestores. Essa realmente é a base para prosperar e crescer qualquer negócio, e percebo o quanto isso ainda falta na maioria das pessoas”, explicou.