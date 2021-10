Viúva do MC Kevin, Dra. Deolane, anuncia carreira de DJ e estreia em novembro

A advogada vai fazer o “Baile da Dra. Deolane”

Os fãs da advogada Dra. Deolane Bezerra ganharam um grande presente essa semana. Agora eles também vão ver a influenciadora como DJ. O início da nova carreira já tem data marcada para o dia 20 de novembro, às 14 horas, no “Baile da Dra. Deolane”.

Deolane é advogada criminalista e influenciadora digital



Após passar por uma fase turbulenta com a morte do marido, MC Kevin, Deolane está dando a volta por cima e descobrindo novas paixões. Esse novo amor anunciado foi a música. A influenciadora contou que fará uma festa “sunset”, ou seja, ao pôr do sol, para dar início oficialmente a carreira de DJ.



“Eu nunca vou ser cantora como ele [Kevin], eu venho da área do Direito. Na verdade, eu vou ser uma DJ cantora. Deolane e suas mil e uma utilidades. Quero muito levar alegria para vocês, felicidade, subir ao palco e dar o meu melhor. Vai ser o maior desafio de toda a minha vida. Estou muito ansiosa”, disse a influenciadora aos fãs.

“O Kevin fazia coisas inimagináveis. Ele era um artista de ponta”, disse a advogada sobre Kevin



Nas redes sociais, a influenciadora recebeu apoio do público e de diversas personalidades, como o DJ Pernambuco. “Já explodiu doutora”, escreveu o artista. Nicole Bahls disse que adorou a notícia, enquanto Lucas Guimarães afirmou que vai no evento. “Estou mais certo que a DJ [no baile]”, escreveu o marido de Carlinhos Maia.

A área vip custa R$250, enquanto a pista é R$100



Os ingressos para o “Baile da Dra. Deolane” já começaram a ser vendidos e variam de R$100 a R$250. Ainda não há informações sobre outras atrações, mas a advogada revelou que haverá participações especiais. O evento será na Varanda Estaiada, em São Paulo-SP.