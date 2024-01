Dentro do BBB24, Isabelle comenta sobre sentimento de exclusão do Amazonas do turismo brasileiro

Participante amazonense afirma nesta terça (9) que o lugar não é só floresta, que há mais opções de turismo

Uma das mais recentes participantes do BBB24, a amazonense Isabelle Nogueira, que foi votada pelo público para entrar na casa com 60,22% dos votos, comentou na manhã desta terça-feira (9) sobre a exclusão do Amazonas no cenário do turismo brasileiro. A dançarina e influenciadora digital também citou as opções de lazer presentes estado.

“A gente sente como se a gente fizesse parte de um país esquecido. Não valorizam tanto a gente como as outras regiões do país pra turismo. Isso é muito real. Porque as pessoas pensam que na Amazônia, no Norte, é só floresta. A gente tem um turismo incrível. Por exemplo, a gente tem um mergulho assistido com os botos, os botos são aqueles golfinhos que vocês conhecem, a gente tem dois lá: o tucuxi e o cor-de-rosa. A gente tem os botos lá, que a gente mergulha com a pessoa assistida, que cuida deles, (os botos) são super carinhosos, a pele gordurosa, você toca neles. Tem a Pororoca também lá. Tem o encontro das águas, que é um fenômeno que só acontece lá, Rio Negro e Solimões, as águas que não se misturam. Tem o Festival Folclórico de Parintins, que você não vai encontrar em lugar do mundo essa cultura toda que a gente fala. A gente vê a iniciação do Brasil através da nossa percepção né? Pra nós o Brasil não foi descoberto como as pessoas falam, ele foi invadido”, afirmou Isabelle Nogueira.

Além da visita a parte da Floresta Amazônica, segundo o AMAZONASTUR (empresa pertencente ao Governo no Estado), o Amazonas fornece outras opções de turismo como, principalmente, idas a cidades de: Barcelos para a pesca esportiva; Borba para os balneários do Lira, do Puxurizal e do Mapiá, além do turismo religioso com a festa de Santo Antônio; Itacoatiara para o Festival de Música; Manaus para o turismo gastronômico e para o Teatro Amazonas e o imponente Mercado Municipal Adolpho Lisboa; Maués para praias, lagos, cachoeiras, sítios arqueológicos, trilhas, reservas indígenas, observação de botos e pesca esportiva; Parintins para o seu Festival Folclórico e para a Serra da Valéria; Presidente Figueiredo para cachoeiras e cavernas. Vale ressaltar que há outras opções de lazer nas demais cidades do estado.

De acordo com pesquisa recente realizada pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Manaus terá um aumento de 23,7% no número de turistas estrangeiros em 2024. A capital do estado do Amazonas será a terceira capital brasileira com maior crescimento de procura pelos turistas na alta temporada, ficando atrás apenas de Natal (com 26,6) e de Salvador (com 24,7%). Manaus também foi a única cidade brasileira que teve a sua visitação recomendada em 2024 pela Lonely Planet, empresa estadunidense editora de guia de viagens.