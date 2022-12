Dentista brasileiro tem canal no Youtube de Ortodontia mais visto no mundo 

O objetivo do Professor Marden Bastos é levar informação de qualidade e democratizar o acesso ao conhecimento técnico

O canal de Marden Bastos é o mais visto no mundo quando o assunto é Ortodontia, com mais de 70 mil inscritos, o Professor de 57 anos leva informação de qualidade sem nenhum custo para milhares de pessoas. A sua história com a Odontologia começou ainda na infância, seu pai era um dos dentistas mais conceituados de Divinópolis, cidade de Minas Gerais onde nasceu e morou até se mudar para Alfenas aos 8 anos de idade.

O perfil do Professor Marden Bastos na plataforma de vídeos tem mais de 70 mil inscritos. Créditos/Arquivo Pessoal



Quando seu pai completou 40 anos, chegou à conclusão de que ele não conseguia cobrar o que trabalho dele realmente valia, resolveu abandonar a carreira de consultório, começou do zero como professor universitário, seguiu a carreira acadêmica até o pós-doutorado.

Uma vez Bastos assistiu uma palestra de seu pai, aos 6 anos de idade, sobre escovação. Ao chegar na escola ele perguntou para a professora se podia dar uma aula para os colegas de classe, a professora riu, mas autorizou, ela ficou ao lado dele, mas ele pediu para que ela se sentasse, pois naquele momento, ela seria aluna, ele ficou na frente da turma inteira e deu uma aula sobre higiene bucal.

Na escola ele sofreu muito bullying por ser péssimo em esportes. Também não se destacava nos estudos, era um aluno mediano, sempre tirava notas boas o suficiente apenas para passar de ano sem recuperação. Quando chegou a época do vestibular, Bastos cogitou a possibilidade de prestar vestibular para Engenharia, mas pensou que talvez pudesse seguir carreira em Odontologia, havia uma faculdade federal em Alfenas, onde seu pai e sua mãe lecionavam. Após iniciar seus estudos, ele continuou sendo um aluno mediano até o segundo ano da graduação, que foi momento no qual ele encontrou profissionalmente e passou a ser o primeiro aluno da turma.

O ortodontista desenvolveu uma técnica própria chamada “Sistema Speedy”. Créditos/Arquivo Pessoal



Após se formar, o pai dele já havia preparado uma carreira acadêmica pronta para ele, mas Bastos decidiu montar um consultório, pois acreditava que para ensinar o profissional precisa antes ter contato com pacientes. O pai dele achou que ele estava maluco, deu apoio moral, mas nenhum tostão. O Professor foi parar em Carmo da Mata, uma cidade próxima a Divinópolis, onde ele montou seu consultório e começou a clinicar ao mesmo tempo que deu continuidade aos estudos através de cursos extracurriculares. Quando ele prestou a prova para especialização ele passou em primeiro lugar.

Bastos começou a dar aula em 1995 e não parou mais. Teve muitas experiências, percorreu a América Latina inteira. Foi coordenador científico do IBPG (Instituto Brasileiro de Pós-Graduação) durante 12 anos, formou 49 turmas em Ortodontia. Sempre com propósito de que com mais profissionais no mercado de trabalho, o preço se torna mais acessível e saúde bucal pode chegar até o maior número de pessoas possíveis.

Leciona no Chile há 18 anos. Criou um sistema próprio de ensino no qual busca descomplicar o tratamento ortodôntico minimizando o máximo possível o tempo de tratamento, mas com a característica de gastar pouco. Escreveu um livro sobre esse sistema, o “Dicas para otimizar a Ortodontia”, um Best-seller da editora DentalPress.

Criou um curso de mestrado em Alfenas, pois havia poucos os cursos na área em Minas Gerais. Em 2014 um aluno pediu para que ele fizesse um vídeo com dicas para o YouTube, ele topou a ideia e o vídeo viralizou, porque até aquele momento não existia muita informação de qualidade sobre temas relacionados ao universo da Ortodontia. O canal foi crescendo na plataforma e ele se tornou o ortodontista mais visto do mundo no YouTube.

Atualmente o Professor está à frente do Instituto Marden Bastos, em Minas Gerais. A escola foi criada por um aluno dele em 2011, mas ele adoeceu e pediu para que Bastos tocasse o projeto. Em 2016 o Professor se tornou sócio da instituição, nesses 6 anos ele mais que duplicou a escola e hoje proporciona um ensino muito mais interessante e abrangente para várias especialidades da Odontologia. Os cursos de especialização oferecidos pelo Instituto cobrem desde necessidades estéticas, até casos cirúrgicos. Hoje em dia eles atendem mais de 5 mil pacientes de Alfenas e região, alguns tratamentos são gratuitos e em outros é cobrado somente o preço do material.

O amor de Marden Bastos pela Odontologia surgiu de uma dor, ele nasceu com uma anomalia de dentina. Créditos/Arquivo Pessoal



Sempre preocupado com resultado final de um tratamento odontológico, Bastos criou um programa que ele chama de consultoria. Essa consultoria funciona da seguinte forma, o aluno contrata o Professor para que ele atenda os seus pacientes e possa dar uma visão completamente diferente de professores que só ensinam em cursos. Ele prestou essa consultoria por todo o país e descobriu que em cada região os biotipos das pessoas são diferentes e isso impacta no formato da boca, ou seja, cada boca precisa de um atendimento personalizado. Através dessa consultoria, ele desenvolveu uma técnica própria chamada “Sistema Speedy”, que visa um tratamento eficiente, rápido, com o mínimo de custo biológico, o mínimo de dor e principalmente usando aparelhos que são mais acessíveis para os dentistas.

E o amor de Bastos pela Odontologia surgiu de uma dor, pois ele entende muito bem o complexo de uma pessoa em não poder sorrir. Apesar de ser de uma família de dentista, ele nasceu com uma anomalia de dentina, que faz os dentes serem muito ruins, a dentina é malformada e por isso as cáries se transformam rapidamente em um problema de canal. Hoje graças a uma reabilitação feita por um primo, ele ostenta um lindo sorriso no rosto e por onde passa deixa milhares de outros sorrisos. Sorrisos, que para ele é a expressão da alma.