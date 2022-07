DENNIS supera 100 milhões de streams no Spotify com “O (Im)possível – Parte 1”

Maior produtor de funk do mundo celebra marca com edição histórica do Baile do DENNIS em 30 de julho, em São Paulo

DENNIS, maior produtor de funk do mundo, atingiu uma marca impressionante no Spotify, principal plataforma musical de streaming. “O (Im)possível – Parte 1”, álbum com participações de Gusttavo Lima, Luan Santana, Luiza & Maurílio e Os Barões da Pisadinha, entre outros artistas, ultrapassou 100 milhões de execuções desde seu lançamento! O produtor vai celebrar o feito com uma edição história do Baile do DENNIS, no dia 30 de julho, em São Paulo.

“Comecei 100% no funk e isso atiçou a minha vontade de misturar e fazer outros estilos”, declara o artista

Puxado pelos hits “Lágrima por Lágrima”, com Gusttavo Lima (30,3 milhões de streams) e “Modo Avião”, com Luiza & Maurílio (34,1 milhões), a primeira parte do projeto inovador une funk, sertanejo, forró e piseiro em um único ritmo, com a produção inconfundível do DJ que conquistou o Brasil.

“É um projeto muito importante para mim e para minha carreira. Comecei 100% no funk e isso atiçou a minha vontade de misturar e fazer outros estilos, como música eletrônica, pagode, enfim, a música brasileira. ‘O (Im)possível’ consolida a minha versatilidade no mundo da música. Fico muito feliz, porque são músicas profundas, que demoram a entrar na cabeça, mas também demoram para sair. São românticas, contam histórias de ‘sofrência’ que qualquer um pode viver daqui três anos. Não é uma coisa momentânea”, avalia.

“O (Im)possível’ consolida a minha versatilidade no mundo da música”, explica DENNIS

Com 12 faixas, “O (Im)possível – Parte 1” ainda traz os seguintes feats: “Eu Vou” (Luan Santana), “Mesma Língua” (Israel & Rodolffo), “Você Não Trai” (Matheus & Kauan), “Sentimento Zero” (Os Barões da Pisadinha), “Ainda Lembro” (Xand Avião e Raí Saia Rodada), “Eu Amo Todas” (Jorge), “Supera Eu Aí” (Felipe Araújo), “Segredo de Rolê” (Thiago Brava), “Vera (GTI)” (Tierry) e “Pimenta” (Bruno & Marrone).

Para comemorar o sucesso absoluto de “O (Im)possível, o músico prepara uma edição histórica do Baile do DENNIS: Misterius, em São Paulo. A megafesta, com os hits do projeto audiovisual e os maiores sucessos do produtor, está marcada para 30 de julho, no estádio do Canindé.

O produtor se prepara para lançar novas parcerias

Os números de DENNIS mostram uma grande repercussão de seu trabalho e a expectativa do público. No YouTube, são mais de 4,2 milhões de inscritos e 1,28 bilhão de visualizações. Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 4,34 milhões de seguidores), Facebook (2,5 mi), Twitter (625,3 mil), Spotify (4,02 milhões de ouvintes mensais), Deezer (1,25 mi de fãs) e TikTok (1,3 mi).

Gravado em Goiânia, “O (Im)possível” começou a ser divulgado em agosto de 2021. A faixa mais recente do projeto foi lançada em junho deste ano: “Motinha”, com participação de Brisa Star. DENNIS e a revelação do piseiro trazem a união com o funk em uma batida contagiante, que tem potencial também para muita dancinha nas redes sociais, como a própria letra diz: “É uma dancinha, bem gostosinha, empina esse bumbum tipo motinha / é uma dancinha, que viraliza, é o DENNIS DJ com a Brisa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E vem mais por aí! O produtor se prepara para lançar novas parcerias. Porque, quando se trata de DENNIS, nada é impossível!

Para mais informações e compra de ingressos, clique aqui.