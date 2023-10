Dennis quebra barreiras no ADE 2023 e é destaque na conferência internacional

Artista brasileiro de funk participa do maior evento de música eletrônica do mundo, compartilhando insights sobre a indústria fonográfica

No dia 18 de outubro, Dennis, renomado artista brasileiro do gênero funk, fez história ao se tornar o primeiro representante do funk brasileiro a participar do Amsterdam Dance Event (ADE) 2023, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo. O evento é organizado pela Amsterdam Dance Event Foundation, que visa estimular o desenvolvimento, inovação e talento na música eletrônica global.

Funk brasileiro ganha reconhecimento global com Dennis no ADE 2023

A participação de Dennis ocorreu por meio de uma conferência intitulada “Como Conquistar Territórios Internacionais”, onde o artista compartilhou insights e experiências sobre o universo da produção e do mercado fonográfico brasileiro. A conferência foi conduzida por Monique Dardenne, curadora musical e co-fundadora do WMA, e contou com a participação de profissionais do mercado fonográfico.

O artista compartilha seu sucesso e segredos em uma conferência internacional no Amsterdam Dance Event

Durante o painel, Dennis discutiu diversos aspectos da música, incluindo o mercado fonográfico brasileiro, o motivo pelo qual seu som é tão popular, e a receita para criar faixas que combinam elementos do eletrônico com o funk, atraindo milhões de fãs no Brasil e conquistando espaço na Europa e em outros continentes. Além disso, o artista compartilhou dicas sobre como ser um produtor e compositor de sucesso no cenário internacional.

Dennis destacou sua jornada, revelando: “Em 2007 eu comecei a pesquisar muito sobre os DJs europeus como Tiësto e David Guetta. Eu comecei a sonhar com o protagonismo, fazer essa pulsação que o eletrônico tem, usando os drops nas minhas músicas. Continuei fazendo o que sempre faço que é produzir e compor, porém, colocando meu nome na frente das músicas e chamando artistas para colaborações. No início o público brasileiro não entendeu muito, porque eu não cantava, mas eu era o principal. Depois de lançar uma sequência de músicas, eu resolvi fazer uma label chamada ‘Baile do Dennis’, muito inspirado visualmente no Ultra Music, só que tocando funk, e deu certo!”.

Com mais de 4,44 milhões de inscritos no YouTube, 4,4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Dennis é um verdadeiro fenômeno da música brasileira. Seu hit “Tá OK” em parceria com Kevin o Chris acumulou mais de 218 milhões de reproduções no Spotify e alcançou o TOP 200 em 15 países em menos de 24 horas após o lançamento, incluindo um remix com a participação de Maluma e Karol G.

Dennis não apenas quebrou barreiras no ADE 2023, mas também demonstrou o poder e o alcance da música brasileira no cenário global, provando que o funk brasileiro está conquistando novos territórios e admiradores em todo o mundo.