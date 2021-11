Dennis lança novas faixas do DVD “O Impossível” com Xand Avião, Raí Saia Rodada e Tierry

Maior produtor de funk do mundo se une a artistas do forró em músicas inéditas

Funk, sertanejo, forró e piseiro! Estamos falando do DVD “O Impossível”, que traz a união de estilos musicais e mais de 20 participações em um só projeto de DENNIS, do jeito que o artista imaginava. Ele, que é considerado o maior produtor de funk do mundo, anunciou, para a alegria do público, mais dois lançamentos que já estão disponíveis em todas as plataformas digitais: “Ainda Lembro” e “Vera”. As faixas inéditas fazem parte do VOL 3, com participações de Xand Avião, Raí Saia Rodada e Tierry.

“Ainda Lembro” é o primeiro single da sequência de O Impossível e conta com as parcerias de Xand Avião e Raí Saia Rodada, dois dos maiores hitmakers do forró. “São dois grandes nomes da música do Nordeste e do Brasil. E eu admiro muito há muitos anos e gostaria de fazer uma parceria inusitada tendo a participação dos dois”, comemora DENNIS.

Crédito: Eduardo Carvalho

“É um projeto sobre o qual conversávamos há um tempo e finalmente aconteceu, cada um contribuindo com a sua personalidade. A produção visual está impecável e as pessoas vão perceber isso. Mais um sucesso, uma música chiclete com o ritmo de funk do início ao fim. Essa é para ninguém ficar parado”, vibra Xand Avião. “Dennis mandou a música para mim e para o Xand e escolhemos juntos. ‘Ainda Lembro’ é uma música super bacana, super verão! A galera pode esperar que vai ser o hit do final do ano, vai bombar até o verão!’, completa Raí Saia Rodada.

Já a música “Vera” traz o dueto imperdível com o cantor Tierry. “O primeiro contato com ele foi a partir do remix que fiz da música ‘Rita’, e depois fizemos um programa de TV juntos. Eu estava no processo de criação do DVD e comentei com ele que seria legal se participasse. Ele até tinha uma música e cantou para mim na hora, ‘Vera’, e eu achei super maneira, engraçada, a cara dele”, conta o músico sobre a parceria inédita.

Crédito: Eduardo Carvalho

Ninguém vai ficar parado com estes lançamentos! DENNIS promete muito agito e muita emoção no VOL 3 de “O Impossível: “Podem esperar muita música boa, muita música que toca no fundo da alma, muita música romântica, muita mistura desse Brasil que é tão rico, musicalmente falando também”.

Os números de DENNIS mostram uma grande repercussão de seu trabalho e a expectativa do público. No YouTube, são mais de 4,11 milhões de inscritos e 1,1 bilhão de visualizações. Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 4 milhões de seguidores), Facebook (2,5 mi), Twitter (581 mil), Spotify (5,15 milhões de ouvintes mensais), Deezer (1,1 mi de fãs) e TikTok (1,2 mi).

Crédito: Eduardo Carvalho

“O Impossível” – O projeto começou a ser divulgado em agosto e já se tornou sucesso nas plataformas digitais! Já estão disponíveis as músicas “Lágrima por Lágrima” (com participação de Gusttavo Lima), “Eu Amo Todas” (com Jorge), “Segredo de Rolê” (com Thiago Brava), “Pimenta” (com Bruno & Marrone) e “Modo Avião” (com Luiza & Maurílio). E vem mais por aí! Gravado no Estância Alto da Serra (SP), a nova fase de “O Impossível” terá ícones do piseiro! DENNIS reuniu Tarcísio do Acordeon, Nattan, Felipe Amorim, Vitinho Imperador, Vitor Fernandes e João Gomes. Porque, quando se trata de DENNIS, nada é impossível!

Crédito: Eduardo Carvalho

Até 2022, DENNIS se prepara para lançar as parcerias com Os Barões da Pisadinha, Matheus & Kauan, Israel e Rodolffo, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Japinha Conde, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Zé Felipe e Chitãozinho & Xororó, além dos artistas do piseiro.