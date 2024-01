Denise Rocha revela o segredo do prazer feminino: O ‘Ponto A’ Desvendado!

Advogada e influencer surpreende seguidores ao compartilhar insights sobre o Anterior Fórnix Erótico

Denise Rocha, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais e agora estudante de sexologia, vem surpreendendo seus seguidores ao compartilhar insights reveladores sobre o mundo erótico. Recentemente, a influencer abordou o que ela chama de “o novo horizonte do prazer”, o ‘Ponto A’, também conhecido como Anterior Fórnix Erótico (AFE).

Em uma conversa franca, a advogada explicou que o ‘Ponto A’ está localizado no fundo do canal vaginal, próximo ao colo do útero, e é surpreendentemente sensível. Segundo ela, poucos sabem da existência dessa área e de sua importância no prazer feminino.

Denise destaca a relevância do estímulo adequado, afirmando que durante a excitação, o útero contrai e sobe, expondo o fórnix, momento em que, segundo ela, a “mágica acontece”. A influencer sugere métodos de estimulação, incluindo o uso de brinquedos sexuais ou o toque direto, enfatizando que a chave é explorar o que funciona para cada pessoa.

Ao falar sobre sua experiência no OnlyFans, onde possui mais de oito mil assinantes pagantes, Denise revela que seus seguidores frequentemente a questionam sobre sexualidade e prazer. “É uma honra poder compartilhar esse conhecimento com eles”, diz ela.

A advogada, agora mergulhada no estudo da sexologia, encoraja a experimentação e a descoberta pessoal, incentivando seus seguidores a explorarem novos horizontes do prazer. Com seu conhecimento jurídico e sua nova expertise na área, Denise Rocha está revolucionando a conversa sobre sexualidade e proporcionando uma abordagem única e informativa para seus seguidores ávidos por aprender e se aventurar no universo do prazer.