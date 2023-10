Denise Rocha compartilha ensaio temático de Halloween e causa na web

Ao lado de um gato preto, a influenciadora digital comemorou a sexta-feira 13

Diferente da maioria, que vê a sexta-feira 13 como sinal de azar, a influenciadora digital Denise Rocha comemorou a data em suas redes sociais.

Denise Rocha possui mais de cinco milhões de seguidores em seu perfil no Instagram

A influencer criou um ensaio com o animal. Em suas redes sociais, ela publicou as fotos que traziam o horror em homenagem ao dia e a sensualidade, marca registrada de Denise. Ela conta que sempre teve apego à data, mesmo sendo vista com maus olhos por grande parte da sociedade.

“Eu vejo a sexta-feira 13 como algo bom”, revelou a influenciadora digital

“As pessoas são muito supersticiosas, é verdade. Eu também sou, mas vejo a sexta-feira, 13, como algo bom. Se podemos comemorar o Halloween com todo o ‘terror’ que ele oferece, por que não podemos fazer o mesmo?”, comentou.

Para ela, ter um gato preto no seu colo foi um dos principais critérios para o ensaio fotográfico ir ao ar. “Sem o felino seria impossível, acho que esse é o maior símbolo da sexta, 13”, explicou.

No entanto, a sua atitude não agradou a todos. Com quase cinco milhões de seguidores, Denise diz que recebeu mensagens com oposição de parte do público. O motivo está ligado aos estereótipos do animal: “As pessoas começaram a falar que eu estava atraindo azar não só para mim, mas para os milhões de usuários que me acompanham. Um medo que para mim não é normal, eu achei as fotos lindas, meu Deus.”, concluiu.

Com apoio ou não, Denise gostou do resultado e disse que não vai tirar as imagens das suas redes sociais: “Eu me dediquei para fazer o ensaio e achei o resultado incrível. Acho que ele trará cada vez mais sorte para a minha vida, eu já estou vendo o resultado com os engajamento rsrsrs”, brinca Denise Rocha.