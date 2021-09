Nossa Senhora com gesto obsceno pintada em fachada de EMEI gera indignação entre fiéis católicos

Delegado Palumbo fez vídeo com denúncia que viralizou nas redes sociais

Na última semana, a internet ficou eufórica, e chocada, quando o vídeo do vereador e delegado Palumbo viralizou nas redes sociais em um vídeo em que aparece indignado ao mostrar uma pintura de Nossa Senhora fazendo gesto obsceno em uma escola municipal de educação infantil em São Paulo. Fiéis católicos, também indignados com a pintura, organizaram uma reza de terço neste sábado (2) na porta da escola.



Segundo informações do delegado, ele recebeu o vídeo através do WhatsApp e foi até a EMEI Santos Dumont para conversar com o corpo docente sobre a pintura. “Conversei com a diretora que disse não ter visto nada de errado coma obra pintada na fachada da escola. Saindo de lá, fui até a delegacia e fiz um boletim de ocorrência”, comentou.

A ocorrência foi embasada no art. 208 do código penal, que diz: Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso: Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa. O caso será investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Fiel de Nossa Senhora, o delegado ainda informou que na última sexta-feira, três dias após a visita no EMEI, a pintura teria sido coberta.

O palestrante católico, Anderson dos Reis, faz palestras sobre Nossa Senhora e viaja no Brasil e exterior com palestras sobre a Virgem Maria. Ele contou que o vídeo chegou via WhatsApp gerou uma indignação porque a santa tem privilégios elevados por Deus, segunda a igreja católica.

“Isso é uma ofensa a padroeira do Brasil e pensar que é arte pintá-la com o dedo no meio. O que é isso tem a ver com a mãe de Jesus? O que me indigna também é que a escola tem crianças. Se sou pai de um dos alunos dessa escola, o que vou falar para uma criança sobre isso? Fiquei imaginado por isso”, contou.

Em virtude disso, não querendo ser participante dessa covardia, fizemos uma convocação para um ‘Ato de Desagravo’, com a reza do terço em frente a EMEI às 15h, nesse sábado (2).



“Será uma manifestação pacífica, e nossa expectativa é reunir cerca de 200 fiéis para a reza do terço”, encerra.