Deia Cypri, esposa do sertanejo Edson, passa Réveillon em sítio da família e prevê parcerias para 2023

Deia Cypri, apresentadora, jornalista e esposa de Edson, da dupla sertaneja Edson & Hudson, já inicia o ano de 2023 com muitos projetos profissionais. Após a virada, passada no sítio da família, ao lado dos entes queridos, a comunicadora já se organiza para pôr em prática seus novos planos.

“Estou com muitos planos para esse ano, que eu já venho trabalhando em cima disso desde o ano passado. Essa minha parte de comunicadora, de apresentadora, esse ano eu quero começar a pôr em prática. Vai ser uma coisa bem especial. Eu, juntamente com uma equipe, estamos montando uma coisa bem legal, então já já teremos novidades nessa área”, revela.

Sobre o Réveillon, Deia conta que, após 12 anos, foi a primeira vez que passou longe de Edson, mas que mesmo assim foi especial.

“Passamos a virada em família: eu, minha mãe, minha irmã e a Bella (sua filha, de três anos). Depois de 12 anos, foi o primeiro Réveillon que passei longe do Edson, porque ele teve show e eu quis ficar com a família, com a minha pequena. Recebemos alguns amigos mais do que especiais. Estávamos no sítio da família, que foi algo que planejei durante o ano inteiro. Reformamos todo o sítio, fiz todo um planejamento durante o ano para que passássemos o Natal e o Réveillon por lá. Foi uma virada muito especial, revivi muito meu passado, porque quando era criança sempre passávamos o Réveillon por lá. Ter voltado lá e revivido tudo isso foi incrível”, divide.

A apresentadora também dá detalhes sobre o look da virada, feito sob medida pelo seu estilista. “Escolhi um look super especial, fiz toda a decoração da festa para combinar com meu look exclusivo, que foi feito pelo meu estilista maravilhoso, o Isaías Bonfim, junto com a Gardênia Bridal, que fizeram o modelo que eu imaginei e a cor que escolhi, que foi prata”.

E continua, sobre a tradição de sempre usar roupas novas: “Eu sempre tive essa superstição de usar uma peça nova. Desde pequena, sempre separo uma roupa nova para o Natal e Ano Novo, já penso nos looks bem antes e organizo tudo. Nesse ano, conversei com meu estilista, desenhamos a peça do jeito que eu queria, escolhemos a cor, o tecido. Penso em cada detalhe para que seja especial, comemorar datas tão significativas ao lado de quem amamos merece algo super especial. Todo esse processo de organizar tudo, roupa, comida, decoração da festa já são momentos especiais, adoro curtir cada etapa de todo o antes, o durante e o depois, e sempre passo tudo isso para a minha filha Bella, para que ela também tenha esse espírito vivo dentro dela”.

Sobre as reflexões relacionadas ao ano que passou, Deia, que atualmente acumula 185 mil seguidores no Instagram, compartilha que vivenciou momentos familiares difíceis, mas que foram superados.

“Esse ano de 2022 pra nós foi um ano que a gente veio saindo de muitos acontecimentos, acontecimentos que ninguém esperava ou estava preparado para passar, estamos em um processo de pós-pandemia que atingiu a todos. Apesar de termos vivido momentos familiares muito difíceis, tivemos bons momentos. Pra mim, como apresentadora, foi incrível, porque apresentei quase 20 lives nesse período, foi algo bem legal”, fala.

E complementa: “O sentimento que fica é que conseguimos passar por tudo isso, colocamos a roda pra girar, superamos obstáculos, estreitamos nossos laços afetivos. Perdi minha vozinha para a COVID-19, mas hoje consigo enxergar a perda dela com muita saudade, a dor vai passando e dá lugar para as lembranças. 2022 foi um ano de renovação em todas as áreas”.

Já para 2023, a comunicadora deseja continuar firmando ainda mais parcerias profissionais.

“Esperamos que 2023 venha para firmar mais ainda tudo que construímos em 2022, o marido trabalhou muito nesse ano que passou, esteve presente nos maiores eventos que aconteceram durante o ano, um alto número de shows. Foi um ano muito especial pra mim, firmei parcerias incríveis, fiz várias campanhas, e esperamos que em 2023 tudo isso se multiplique mais ainda, que possamos alcançar voos ainda mais altos, que tudo isso só cresça e que Deus possa abençoar cada um de nós, nos dê luz, abra nossos caminhos, que seja um ano especial, de amor, companheirismo, família, isso é o mais importante. O que eu desejo pra mim e minha família, eu desejo para todos também: vamos curtir esse 2023 com muito amor e determinação”, conclui.