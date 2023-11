Degustação de excelência: especial Sabor & Arte revela os tesouros do vinho português

A equipe liderada por Eduardo Milan avaliou mais de 650 vinhos de 103 vinícolas, revelando os melhores rótulos do mercado brasileiro em um evento que encantou consumidores e especialistas

Neste sábado, a partir das 21h, o canal Sabor & Arte leva os telespectadores a uma viagem sensorial única, revelando os bastidores e detalhes do lançamento da aguardada 4ª edição do Guia Adega Portugal. O evento, realizado em 26 de outubro na capital paulista, foi um verdadeiro espetáculo de aromas, sabores e descobertas, consolidando a importância da publicação do Inner Group na avaliação de vinhos portugueses no Brasil.

No centro dessa celebração vinícola está a liderança de Eduardo Milan, apoiado por André Mendes, na formação de uma equipe de degustação que se dedicou à análise minuciosa de mais de 650 vinhos de 103 vinícolas. Este time de especialistas desempenhou um papel crucial ao revelar o que há de melhor nos rótulos disponíveis no mercado brasileiro, abrangendo todas as faixas de preços.

Christian Burgos, publisher da revista Adega e CEO do Inner Group, destaca a evolução notável da qualidade dos vinhos portugueses no Brasil. “O vinho de Portugal está consolidado no Brasil, mas vem passando por uma profunda evolução em qualidade nas regiões consagradas, e também em terroirs que ainda não receberam a devida atenção. A bebida é reconhecida e avaliada pelos consumidores, inclusive premium, onde continuam apresentando uma relação de prazer versus custo imbatível, se comparado a outros países do Velho Mundo”, ressalta Burgos.

No lançamento do Guia Adega Portugal, consumidores e especialistas tiveram o privilégio de experimentar dezenas de vinhos de 30 produtores que se destacaram na avaliação. O canal Sabor & Arte traz, neste especial, detalhes primorosos desse evento que se tornou referência no cenário vinícola brasileiro.

De regiões consagradas a terroirs ainda não explorados, a equipe de degustação liderada por Milan revelou a diversidade e excelência dos vinhos portugueses. Os telespectadores terão a oportunidade de conhecer as histórias por trás dos rótulos, entendendo os critérios rigorosos de avaliação e o cuidado dedicado à seleção dos melhores.

Este especial do Sabor & Arte promete mergulhar os amantes de vinho em uma jornada única, explorando não apenas os sabores refinados, mas também os esforços dedicados que fazem do Guia Adega Portugal uma referência incontestável no universo vinícola brasileiro. Sintonize-se e descubra os segredos dos tesouros do vinho português, revelados neste sábado à noite.