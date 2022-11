“deco.wav”: cantor mineiro lança primeiro EP da carreira

Com duas canções inéditas e duas já lançadas, projeto chega a todos aplicativos de música nesta quinta-feira, 24 de novembro

Do R&B ao POP ao trap e drill, o cantor mineiro deco. mostrou sua versatilidade em seus dois primeiros singles, “deletérios” e “sinais”, e conquistou fãs e um público cativo. Agora, o artista lança seu primeiro EP, “deco.wav” com mais duas faixas inéditas: “fases da lua” e “vou”, nesta quinta-feira, 24 de novembro.

Embora as quatro faixas do EP apresentem propostas diversificadas, há uma grande coesão estética entre elas, consolidando e apresentando a identidade musical do artista, que transita entre o pop, indie e r&b – entre outros elementos de gêneros urbanos. As letras falam sobre amores, desejos e solidão, dialogando tanto com sentimentos expansivos quanto com momentos de introspecção.

“O projeto traz um pouco das várias influências que eu tenho absorvido, a vibe meio noturna eu acho que eu atribuo ao The Weeknd e a minha fase da vida também. Mas dá pra ouvir um pouco de Dirty Projectors nas piras sonoras, um pouco do R&B do Bruno Mars e Justin Bieber. Um pouco do voz e violão do Ed Sheeran. As vozes e precisão do Charlie Puth e tal, uma mistura de tudo que eu ouço”, explica o cantor.

Todas as faixas foram compostas e produzidas por deco. com a participação dos produtores João Myrrha e Henrique Staino, sendo o último também responsável pela mixagem. Já a masterização foi feita pelo polonês Artur Stawski. Além dos videoclipes já lançados das faixas “deletérios” e “sinais”, dois novos visualizers em animação, foram produzidos, concebidos e animados pelo próprio artista., para as duas faixas inéditas “fases da lua” e “vou”, para acompanharem as faixas nas plataformas audiovisuais.

Com apenas 27 anos, deco. conquistou fãs à frente da banda Dom Pepo, mas sua paixão pela música vem de berço. Aos 8 anos iniciou estudando piano, depois gaita, violão, clarinete, trompete, violão erudito, baixo e guitarra. Aos 14 anos iniciou a compor e nunca mais parou. Agora o artista se prepara para novos voos em carreira solo e promete.