Decifrando ‘Abismos’: Take a Take Films Celebra 10 Anos com Exibição Única

No marco de uma década de sucesso, a produtora revela seu quinto longa em uma sessão exclusiva, prometendo uma obra instigante com elenco estrelado

Em um evento que marcou a celebração de uma década de inovações e sucessos, a Take a Take Films, sob a liderança visionária de Miguel Rodrigues e Leandra Aieedo, revelou seu mais recente feito cinematográfico, “Abismos”. A exibição, reservada a um grupo seleto de personalidades do cinema, incluindo Wilson Feitosa da Europa Filmes, a renomada atriz Fafy Siqueira, e o aclamado cineasta Edu Felistoque, serviu como um termômetro para a recepção do quinto longa-metragem da produtora.

“Abismos” é um mergulho profundo nas complexidades da natureza humana, tecido com plot twists que mantêm o espectador à beira do assento. Miguel Rodrigues, também à frente da direção e edição, junto ao talentoso roteirista Rafael Peixoto, apresenta uma trama que explora as intrincadas conexões entre indivíduos em busca de seus destinos, questionando o preço da justiça em um conto moral vibrante e cheio de personalidade.

O elenco, uma combinação de talento e diversidade, inclui Vera Teixeira, não só atuando mas também como produtora executiva ao lado de Leandra Aieedo, e nomes como Rafael Queiroz, Gabrielle Lopes, Luíza Tiso e Jackson Costa. Aline Campos, conhecida por sua veia cômica, surpreende em uma nova faceta de sua carreira, prometendo uma atuação memorável.

Ainda sem data de estreia definida, “Abismos” se prepara para percorrer o circuito de festivais, prometendo deixar uma marca indelével no panorama cinematográfico. Este evento não apenas comemora o legado de dez anos da Take a Take Films, mas também antecipa o futuro brilhante que aguarda “Abismos”, uma obra que, sem dúvida, falará ao coração e à mente de seu público.