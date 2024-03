De volta ao palco: o emocionante reencontro de Augusto Licks e Carlos Maltz, dois ícones dos Engenheiros do Hawaii

O palco do Bar Opinião será o altar onde o passado e o presente dos Engenheiros do Hawaii se encontram em uma celebração épica

Após mais de três décadas separados, os membros icônicos dos Engenheiros do Hawaii, Augusto Licks e Carlos Maltz, reuniram-se em uma live emocionante no canal do Pitadas do Sal, no YouTube, conduzida pelo experiente jornalista Ariston Sal Junior. Este encontro histórico antecipa a aguardada apresentação ao vivo da dupla no dia 21 de abril, no bar Opinião, marcando o primeiro reencontro dos músicos no palco desde a década de 1990.

Ariston Sal Junior, com sua expertise de mais de 17 anos no jornalismo, atuando nas editorias de cultura, comportamento e política, trouxe à tona as histórias, as inspirações e os desafios enfrentados pelos artistas ao longo de suas carreiras, oferecendo aos fãs uma visão única sobre a trajetória da banda e o significado deste reencontro.

Durante a live, os espectadores foram presenteados com muita emoção, entusiasmo e expectativas para o show de reunião que promete ser uma grande celebração do encontro no palco desses dois ícones do pop rock brasileiro. Licks e Maltz compartilharam com Sal e os fãs a emoção de tocar juntos novamente e destacaram a influência que os Engenheiros do Hawaii continuam a exercer na música brasileira.

O jornalista Sal não apenas mediou a conversa, mas também contribuiu com sua visão crítica e apaixonada pela música, enriquecendo o diálogo. Sua atuação no Pitadas do Sal tem sido fundamental para promover a cultura e a música, provando ser um espaço de valor inestimável para o debate e a reflexão sobre o cenário cultural brasileiro.

Durante a live, que contou ainda com a participação do músico Sandro Trindade, entre risadas e memórias, Licks e Maltz compartilharam não só histórias, mas também o carinho e o respeito mútuo que ainda nutrem um pelo outro e pela música que criaram juntos. Foi um momento de pura nostalgia, sim, mas também de olhar para frente, para o que essa nova união pode trazer.

A reação dos fãs foi a prova viva de que, para a verdadeira arte, não existe “tempo certo”. As músicas dos Engenheiros do Hawaii continuam a tocar fundo na alma de quem as ouve, e a perspectiva de ver Licks e Maltz juntos novamente, ao vivo, é um lembrete de que algumas conexões são para sempre.

Neste reencontro, não se trata apenas de reviver o passado, mas de celebrar a atemporalidade da música e o poder que ela tem de unir as pessoas. É um testemunho da força dos laços criados pela arte, capazes de transcender décadas e gerar momentos de pura magia.

Este evento no bar Opinião não é apenas um show, mas um marco cultural que promete reunir gerações de fãs, revivendo os clássicos dos Engenheiros do Hawaii e celebrando a música ao vivo. A live no Pitadas do Sal, além de aquecer os corações dos fãs para o evento, reafirma o papel crucial do jornalismo cultural na preservação e promoção da arte e da música.

Ariston Sal Junior e o Pitadas do Sal continuam a ser referências para os amantes da cultura, trazendo conteúdo de qualidade que conecta o público a ícones da música brasileira como Licks e Maltz e muitos outros que já participaram do canal. A live é um testemunho do poder da música em unir as pessoas e da importância de plataformas que valorizam e difundem a riqueza cultural do Brasil.

Com o show de reunião se aproximando, os fãs estão ansiosos para ver o que Licks e Maltz prepararam para este retorno triunfal aos palcos, prometendo ser uma noite inesquecível de nostalgia e celebração da música que definiu uma era.

Uma Página Virada ou um Novo Capítulo?

Assista ao registro da live no canal Pitadas do Sal no link https://bit.ly/49OdR40

E não esqueçam de explorar o acervo do canal, que vem crescendo a cada dia, com um conteúdo de primeira qualidade sobre música, e cultura pop em geral.