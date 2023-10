De turismóloga a empresária: a jornada de sonhos e superação da brasileira que virou empresária nos EUA

A história inspiradora de Thaís Costa, uma empresária que após quase falir, decidiu deixar o Brasil com o marido e decidiu empreender nos Estados Unidos

Em uma reviravolta emocionante e inspiradora, Thaís Costa, a empresária mineira reescreveu sua trajetória de vida, indo além dos limites de sua formação acadêmica. Hoje, ela é uma empresária em ascensão no ramo de assessoria para quem deseja viajar a Orlando e fazer compras na cidade, que oferece muito mais do que parques de diversão.

Desde os tempos de universidade, Thaís Costa nutria uma paixão ardente pelo turismo. Entretanto, ao se formar em Turismo e Hotelaria pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais no ano de 2009, logo percebeu que essa profissão ainda era subestimada no Brasil. Mas, o amor pelo turismo sempre falou mais alto, e ela decidiu seguir seu coração, tornando-se uma turista incansável em busca de experiências memoráveis ao redor do mundo.

Thaís é pós-graduada em Gestão de Eventos e tem MBA em Gestão de Pessoas. Recentemente, iniciou mestrado em Hospitalidade Turística pela UCF – University Central Florida- em Orlando, uma especialidade que vai auxiliar na nova e desafiadora empreitada.

Antes disso, enfrentou grandes mudanças em sua vida. Em 2020, Thaís perdeu seu pai, que era um pilar essencial em sua vida, nos primeiros dias do ano. Dois meses depois, quando o mundo se viu mergulhado na pandemia global que gerou incertezas para todos, a empresária encontrou seu marido, um homem de garra e coragem, que já havia passado por inúmeras lutas e superações nos Estados Unidos e o casal uniu forças e começou a empreender em Minas Gerais.

Anos antes do início do relacionamento, em 2016, Júnior Prado – seu marido – sofreu um acidente de trabalho em Mineeapolis – Minnesota, EUA – que quase lhe custou a vida, mas graças à tecnologia avançada dos tratamentos médicos americanos, ele saiu ileso, sem qualquer sequela física. Além disso, ele carregava consigo traumas pessoais que pesaram na tomada de decisões que transformou sua vida.

Apesar de todas as adversidades e desafios pessoais, Thaís e Júnior embarcaram em uma jornada empreendedora no Brasil, no ramo da gastronomia. Porém, essa jornada não foi isenta de dificuldades. Enfrentaram problemas com funcionários que se aproveitaram da inexperiência e das complexas leis trabalhistas brasileiras. Além disso, tiveram que lidar com fofocas, inveja e tentativas de minar seus esforços.

No fundo do poço, o casal de empreendedores viu algumas pessoas que se diziam amigas se afastarem, foram alvo de julgamentos e desprezo de pessoas que confiavam. No entanto, o casal manteve a fé inabalável e seu amor incondicional um pelo outro. Eles se recusaram a se deixar levar por adversidades, escolhendo, em vez disso, sonhar novamente.

Depois de desistir dos negócios no Brasil, o casal de brasileiros se mudou para Orlando, na Flórida, onde está seguindo o sonho de empreender juntos e conquistando prestígio e respeito. Desse sonho, surgiu a “Exclusive inn Orlando”, que começou a dar seus primeiros sinais depois que o casal perdeu quase todo seu dinheiro com acordos trabalhistas e dívidas.



Os brasileiros decidiram aproveitar a experiencia de Júnior em terras americanas, se mudaram para o país e apostaram o último recurso nos EUA. A “Exclusive in Orlando” nasceu para ser uma solução para pessoas que pretendem conhecer ou retornar à Orlando, ou ainda, para quem deseja fazer compras na cidade ou receber produtos do país.



“A Exclusive in Orlando é uma empresa que tem como missão transformar os sonhos de viagem em realidade. Fundada por um casal empreendedor que se recusa a desistir de seus próprios sonhos, a Exclusive in Orlando oferece uma ampla gama de serviços para tornar a experiência de viagem dos clientes em Orlando inesquecível e sem preocupações”, explica Thaís.



Diante das complexidades que envolvem uma viagem ao exterior, suas inúmeras etapas e a dificuldade de cada uma delas, a “Exclusive in Orlando” pretende tornar cada uma delas mais fácil e eficiente. Para Thaís, “o objetivo da empresa é minimizar erros e otimizar custos em todas as etapas da jornada através da variedade de serviços oferecidos pela empresa”.

Demanda Crescente

Segundo a empresária, a demanda por esses serviços tem sido notável. “Inicialmente, o Personal Shopper foi o serviço mais procurado nas primeiras semanas de operação, mas à medida que o final do ano se aproxima, a empresa tem visto um aumento na procura por guias turísticos, tickets e UH para o Natal e o Ano Novo”, detalha.



A Exclusive in Orlando atende principalmente a famílias de classe média alta que desejam explorar a magia de Orlando. No entanto, Thaís Costa acredita que o sonho de viajar é universal, e sua empresa está comprometida em ajudar qualquer pessoa a tornar seu sonho tangível e acessível. Ainda segundo a empresária, mesmo quem não passou parte da vida sonhando em conhecer a Disney, se encanta com o parque.



Como uma empresa nova, a Exclusive in Orlando se destacou por sua presença ativa nas redes sociais, site e blog, fornecendo conteúdo relevante, dicas e calendários pré planejados. Isso ajuda os futuros viajantes a se aproximarem de seus sonhos e a planejarem suas viagens com confiança.



Por isso, para quem viaja aos Estados Unidos pela primeira vez, a assessoria é essencial. Os Estados Unidos têm leis rigorosas e diferentes hábitos, e seguir as regras é fundamental para evitar surpresas desagradáveis durante a viagem. A importância de uma documentação precisa, o planejamento antecipado de visitas a restaurantes e atrações e a compreensão dos costumes locais são fundamentais.

“Muitos brasileiros que viajam para Orlando por conta própria cometem erros, como não planejar adequadamente sua estadia e perder tempo em filas ou gastar mais do que o necessário. Aconselho que os viajantes estejam cientes dos preços variáveis de ingressos, especialmente durante alta e baixa temporada, e evitem ofertas suspeitas”, reforça Thaís.

Para uma viagem a Orlando sem imprevistos, Costa recomenda que os viajantes comecem a planejar com antecedência. Quem ainda não possui visto, é bom começa a planejar com um prazo de 6 meses a 1 ano, por outro lado, quem já tem o documento pode começar a se programar antes, com 30 dias para se organizar. Orlando tem infraestrutura para receber viajantes durante o ano todo, e a cidade oferece opções para todos os tipos de viajantes.



Orlando é a cidade mais visitada dos EUA e segunda mais visitada do mundo, perdendo apenas para Paris. A cidade recebeu 75 milhões de turistas em 2019 e esse número segue crescendo. O setor turístico emprega 230 mil pessoas, com seu clima subtropical quente e úmido, a cidade é a queridinha pelo mundo todo para quem busca calor e diversão. Dos 307 mil habitantes residentes, ela consegue atender uma população flutuante de mais de 2 milhões de pessoas, fazendo do polo turístico da região seu grande potencial.



A cidade conta com variação gastronômica dos mais renomados chefs mundiais com mais de 5 mil restaurantes, vida noturna animada, shows nacionais e internacionais, jogos de basquete, football, golfe, parque naturais, e também um grande centro de pesquisa e atendimento hospitalar no setor da saúde.

“Diante dos números expressivos que a cidade apresenta, a “Exclusive in Orlando” se consolida na nossa paixão por viagens e no nosso desejo de tornar cada experiência única. Com uma equipe dedicada e serviços abrangentes, estamos prontos para fazer os sonhos de viagem se tornarem realidade em Orlando, a terra da magia”, finaliza Thaís.

Serviços:

Assessoria em Vistos: A equipe da Exclusive in Orlando auxilia os clientes no preenchimento do formulário DS-160, no agendamento de horários para entrevistas e fornece treinamento para as entrevistas de visto.

Personal Shopper: Para os amantes de compras, a Exclusive in Orlando pode acompanhá-los pessoalmente ou à distância durante as compras nos melhores outlets da região ou ainda, podem fazer compras à distância e enviá-las para o Brasil via USPS ou FedEx.

Unidade Habitacional (UH): A empresa ajuda a encontrar a melhor acomodação para o grupo, garantindo que a estadia seja confortável e adequada às as necessidades.

Roteiro Personalizado: Para os viajantes detalhistas, a Exclusive in Orlando pode criar um roteiro turístico personalizado, otimizando o tempo e agendando serviços de acordo com as expectativas do grupo.

Tickets e Guias: Compram ingressos, Fast Passes e oferecem agendamento de horário com guias para atrações e parques temáticos.



Transfer, Aluguel de Carro e Motorista: A empresa oferece serviços de busca no aeroporto e traslado até o hotel, além de aluguel de carros com ou sem motorista.