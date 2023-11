De todas as contratações, a que o mercado publicitário melhor reagiu: Luccas Neto assina com o SBT

A contratação do influenciador deixou o mercado publicitário animado, já que Luccas acumula 40 milhões de inscritos e 23 bilhões de visualizações acumuladas em seu canal no YouTube

O influenciador Luccas Neto, fenômeno da criançada, acaba de assinar contrato com o SBT para fazer parte do time de estrelas da emissora. Um dos maiores nomes do entretenimento infantojuvenil na atualidade, ele comandará seu próprio programa.

Repleto de aventuras e diversão, a atração será voltada para o público mais fofinho e que o SBT tanto gosta. Além disso, está trazendo suas franquias de maior sucesso como Aventureiros, Escola Fantástica, Principe Lu e Luccas e Gi. Os detalhes da atração poderão ser conhecidos em breve.

”Levar o conteúdo da Luccas Toon para TV aberta sempre foi um sonho e estamos muito ansiosos e animados para tudo que está por vir com essa parceria. Nossos vídeos já são acompanhados por milhões de crianças na internet, mas não são todas que possuem acesso para usufruir. Então, acreditamos que esse novo passo irá permitir que mais crianças assistam nossos conteúdos que possuem selo de qualidade, uma vez que são pensados e criados em colaboração com um time especializado de pedagogos, para atender cada faixa etária dos pequenos e auxiliar os pais na tarefa de educar”, afirma.

Luccas Netto nasceu no Rio de Janeiro, e é ator, roteirista e empresário. Com mais de 40 milhões de inscritos e 23 bilhões de visualizações acumuladas em seu canal no YouTube, consolidou-se como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, o que deixou o mercado publicitário otimista.

O Luccas Toon se tornou o maior canal de marcas infantis do mundo. O sucesso, inclusive, o levou a alçar voos ainda mais altos, com a criação da Luccas Toon Studios, empresa responsável por criar marcas próprias e produtos audiovisuais para diversas plataformas, além de trabalhar também dando origem a espetáculos teatrais, filme, brinquedos, livros campeões de vendas, álbuns de música e muitos outros produtos.