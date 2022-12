De ‘Luva de pedreiro’ a objetos que parecem bolos: relembre os principais vídeos do TikTok no Brasil em 2022

O aplicativo TikTok revelou quais os vídeos de humor e curiosidades foram os mais vistos do país



Neste ano, as tendências do TikTok impactaram a sessão denominada Para Você com animais de estimação, vlogs diários e humor capaz de transcender culturas e fronteiras.

Com seus bolos esculturais e realistas, Vivi Cake está entre as criadoras mais populares do TikTok



No Brasil, os conteúdos que mais bombaram estão cheios de humor, bichinhos fofinhos, futebol e objetos que, na verdade, são bolos.

Confira os vídeos que fizeram parte de alguns dos momentos mais memoráveis deste ano:

O cantor e humorista Eddy Jr, com seu trabalho, irreverência e luta contra o racismo, também está entre os destaques do TikTok



• edysilva114oficial – Pensa no deboche! Edy Silva usa seu melhor olhar para brincar com a comunidade.

• luvadepedreiro – O Luva de Pedreiro, que dispensa apresentações, faz embaixadinha e brinca com a bola.

• seuamigopitbull – Em um vídeo fofíssimo, o pitbull mostra sua rotina de banho e autocuidado.

• vivicakedesigner – Esse vídeo nos faz questionar: será que sou feito de bolo também?

• joaoferdnan – João dá a dica para quando seu amigo não usa desodorante.