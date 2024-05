De Férias Com o Ex Diretoria: prepare-se para a temporada mais explosiva!

Chegou a realeza do reality! A MTV e o Paramount+ acabam de divulgar as primeiras imagens da temporada inédita: DE FÉRIAS COM O EX DIRETORIA. Depois da revelação do elenco inicial, e o anúncio de retorno da Gabi Prado, André Coelho e Ana Clara, chegou o momento de sentir um gostinho destas férias eletrizantes. A nova temporada estreia dia 6 de junho, quinta-feira, primeiro no Paramount+, e às 21h10, na MTV, com dois episódios em sequência.

Nas primeiras imagens da temporada, os participantes estão no cenário paradisíaco de Maragogi, que foi o palco dessas férias que contaram com muitas festas para todos se jogarem na farra. A pegação e formação de casais também tiveram vez. E claro que as tretas – MUITAS tretas – não ficarão de fora!

Em Maragogi (AL), a temporada trará grandes estrelas que fizeram história no De Férias Com o Ex. E é neste mesmo cenário em que a adrenalina vai tomar conta, pois um prêmio no valor de R$100 mil reais estará em jogo. O melhor ex da temporada vai levar essa bolada pra casa e será eleito o CEO da temporada.

O DE FÉRIAS COM O EX DIRETORIA contará com um elenco inicial formado por: Vini Buttel, Stefani Bays, Igor Freitas, Lumena Aleluia, Escarião, Nakagima, Majú Mazalli, Martina Sanzi, Fafa, Liz, Lhuis e Cleber.

Esqueça tudo aquilo que se sabe sobre De Férias Com o Ex! Com dinâmicas totalmente inéditas e desfechos inesperados, esse time de estrelas reunidas irá (re)viver momentos intensos e inesquecíveis. Neste cenário paradisíaco alagoano, os participantes voltam ainda mais livres para curtir as melhores festas e se jogar em novos relacionamentos, e claro, com os exs de seus colegas de confinamento. O Tablet do Terror – mais sarcástico e instaurador do caos do que nunca – vem disposto a botar geral para quicar trazendo os ex-parceiros para o game, além do tempero da treta.

DE FÉRIAS COM O EX DIRETORIA é uma produção em parceria com a produtora Floresta.

DE FÉRIAS COM O EX DIRETORIA é a nova versão de um dos formatos de maior sucesso da MTV em todo mundo: Ex on The Beach, criado na Grã Bretanha, em 2014, e que conta com 11 temporadas até agora e dois spin-offs: Celeb Ex In The City e Ex On The Beach: Body SOS. O formato gerou versões locais de igual sucesso como Ex On The Beach nos Estados Unidos, Itália, Polônia, La Venganza de los Ex e La Venganza de los Ex VIP no México, De Ferias Com O Ex Brasil, De Férias Com O Ex Brasil: Celebs, De Férias Com o Ex: Caribe, no Brasil, e Ex On The Beach Double Dutch para Países Baixos e Bélgica.