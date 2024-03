De engenheiro a líder das maiores companhias do Brasil: a jornada de 60 anos de Joel Rennó

Descubra a trajetória inspiradora de Joel Rennó, de suas origens humildes à liderança de gigantes como Petrobras e Vale, e como suas decisões moldaram o futuro da indústria brasileira

Aos 86 anos, Joel Rennó, um nome sinônimo de inovação e liderança no setor de engenharia e administração do Brasil, abre as portas de sua jornada profissional em uma obra que promete ser uma referência para futuros profissionais e entusiastas da área. “Vivi uma sucessão de experiências, aqui e no exterior, que talvez possam interessar a parceiros de estrada e futuros profissionais, em particular no ramo de engenharia, economia e administração”, destaca Rennó, cuja vida se entrelaça com momentos cruciais da história brasileira.

Desde o início de sua carreira no Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo até posições de liderança em algumas das maiores companhias do país, como Petrobras e Vale, Rennó foi testemunha e protagonista de transformações significativas no cenário nacional. Suas memórias, capturadas pela jornalista Mônica Sinelli, oferecem uma visão rara sobre os bastidores de momentos históricos, incluindo a mais longa greve da Petrobras e negociações estratégicas para o desenvolvimento do gasoduto Gasbol, além de revelar o espírito resiliente e visionário de Rennó.

Marcado para lançamento na Livraria da Travessa no próximo dia 14 de março, às 18h30, o livro é mais do que uma autobiografia; é um manual de resiliência, estratégia e liderança. Ele não apenas ilumina os caminhos trilhados por Rennó, mas também serve como inspiração para aqueles que aspiram a deixar sua marca no mundo da engenharia, economia e administração.

Através das páginas deste livro, Rennó oferece não apenas uma cápsula do tempo dos momentos definidores da indústria brasileira, mas também lições de vida de alguém que, por seis décadas, esteve à frente de desafios e oportunidades que moldaram o presente e o futuro do Brasil.

Serviço:

Lançamento: Joel Mendes Rennó – Trajetória de vida

Local: Livraria da Travessa – Rua Visconde de Pirajá, 572 – Ipanema, Rio de Janeiro

Data e horário: 14 de março, às 18h30

Número de páginas: 260

Valor: R$ 50,00