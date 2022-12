De dar água na boca: relembre as aventuras na cozinha mais populares no Tik Tok em 2022

O TikTok revelou nesta terça-feira (6) quem são os criadores, vídeos e tendências que marcaram ao longo de 2022 em diversas categorias



Se tem uma coisa que reúne todo mundo é a paixão por comer. Este ano, os gourmets de todo o mundo continuaram a encontrar um lar no TikTok, onde podem compartilhar dicas de culinária favoritas, aventuras na cozinha e receitas para comer com os olhos.

Relembre com a gente a seguir algumas das comidas mais populares do TikTok no Brasil em 2022:

Macarrão da Eleni foi o recorde de curtidas, vídeo com quantidade inusitada de molho já ultrapassa 1.9 milhões de curtidas



O macarrão com molho de tomate da @deliciasdaeleni chegou ao impressionante número de 1.9 milhões de curtidas e divertiu os usuários com uma panela de tamanho peculiar com molho de tomate. Na legenda, Eleni brincou: “Vamos jantar? Meu molho de tomate acabou e resolvi abastecer o estoque”.

A torta de morango com chocolate da @iasmyneperdigao também atingiu 1 milhão de curtidas. E é aquele combo de sucesso: uma receita de fácil reprodução, com ingredientes populares e de dar água na boca. “Olha a cremosidade disso!”, diz a criadora durante o vídeo.

A sobremesa da Iasmyne também ganhou os usuários do Tik Tok e ultrapassou um milhão de curtidas



O lanchão da @bianca_amordecasinha com pão, carne, vinagrete e muito queijo, ultrapassou 1.4 milhões de curtidas. “Olha, gente. Nem coube no pão!”, exclamou a criadora durante o vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aquele lanche caseiro com bastante carne e queijo ensinado pela Bianca do perfil “Amor de casinha” foi um dos vídeos de sucesso do ano



O caldo de Kenga da @cooknenjoy ultrapassou as 900mil curtidas. E apesar do nome inusitado, se trata de um caldo de frango com legumes bem cremoso e ideal para os dias mais frios. “Ninguém vai precisar sair de casa pra comer”, diz a criadora.

De torresmo a sobremesa: relembre as receitas, dicas e aventuras na cozinha que fizeram sucesso no Tik Tok em 2022



Chef Otto ensina um dos pratos mais queridos para petiscar, o popular torresmo



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O torresmo crocante do @cheffotto ultrapassou as 400 mil curtidas. Na legenda, o chef escreveu: “torresmo é fácil sim”.