De bumbum de fora e com atraso da Mocidade, Jojo Todynho mostra tudo no ensaio técnico da Sapucaí

Ensaio técnico para o Carnaval 2024 aconteceu neste domingo (7)

Musa da Mocidade Independente de Padre Miguel. Jojo Todynho desfila com bumbum de fora e com atraso da escola no ensaio técnico para o Carnaval de 2024, no Rio de Janeiro, realizado na Avenida Marquês de Sapucaí, neste domingo (7). Com um look nas cores verde e dourado destacando o seu bumbum, a cantora e apresentadora Jojo Todynho, que já perdeu mais de 35kg desde a realização da sua cirurgia bariátrica em agosto de 2023, mostrou todo o seu samba no pé e a sua animação antes e depois do ensaio.

“É só o ensaio e eu tô assim como o coração na boca”, falou Jojo em seus storys do Instagram antes da apresentação. Depois da performance na Sapucaí, a Musa da Mocidade completou: “Gente, que ensaio foi esse? Até salvei um story, qualquer coisa amanhã eu posto. Enfim, foi maravilhoso, eu amei, quero agradecer pelo carinho, todo mundo gritando “Jojo, Jordana”, eu não guento, foi lindo, foi lindo demais, obrigada, obrigada, vamos com tudo e vamos botar caju pra quebrar tudo, é isso aí. Se a polpa é desse jeito, meu amor, imagina a castanha”.

De acordo com a escola de samba, o atraso de 1h no ensaio de seu desfile aconteceu por problemas no carro de som, o que prejudicou o esquenta, o planejamento e montagem da Mocidade. Além disso, a agremiação relatou também que após a substituição do carro de som, o problema persistiu durante todo o desfile, o que atrapalhou a execução. O atraso de 1h provocou uma consequência sob os componentes da escola, já que estes perderam seus meios de transportes com destino a Zona Oeste do Rio de Janeiro devido ao horário de término do ensaio.

Por fim, a Mocidade, por meio de seu presidente Flávio Santos, agradece aos integrantes e a torcida e solicita reparo do dano e melhorias a LIESA: “Agradecemos nossos Independentes e toda torcida por terem ficado e cantado em pleno pulmões o samba mais ouvido do carnaval 2024 no Rio de Janeiro. Aproveitemos para reforçar que na próxima segunda-feira (08/01), entraremos com um pedido junto a Liesa solicitando uma nova data para termos um novo ensaio técnico, já que o desse domingo, 07/01, foi prejudicado integralmente por problemas causados pelo carro de som oficial. A Mocidade Independente De Padre Miguel, uma das fundadoras da Liga, pede respeito e profissionalização do som disponibilizado às Escolas”.