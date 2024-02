DC Set Group, empresa especializada em entretenimento cultural nomeia Mauricio Soares como CEO da Delos Bureau

Executivo assume liderança da empresa responsável pela plataforma de conteúdo Fronteiras do Pensamento

A Delos Bureau, empresa integrante da DC Set Group e que realiza eventos focados em alta cultura e conhecimento, começa 2024 com uma nova liderança: o CEO Mauricio Soares. O executivo inicia sua jornada com a responsabilidade de executar o principal projeto do portfólio, a série de conferências Fronteiras do Pensamento, com previsão da realização do primeiro encontro nesse trimestre, e com a missão de consolidar a nova plataforma de conteúdo por assinatura do projeto, a Fronteiras+.

“É um privilégio – e uma grande responsabilidade – assumir a direção de uma empresa com o propósito de disseminar cultura e conhecimento. Fiquei honrado com o voto de confiança da DC Set e acredito que o conjunto de experiências e habilidades que trago para a mesa contribuirão não apenas com o êxito de uma marca reconhecida e com reputação impecável como a do Fronteiras do Pensamento, mas também com o desenvolvimento bem-sucedido de novos produtos de experiência e conteúdo para a Delos Bureau”, comenta Mauricio Soares.

Com mais de 20 anos de experiência em marketing, branding e estratégia, e passagens pela indústria de tecnologia, mercado imobiliário, entretenimento e eventos, assim como projetos de consultoria em inovação para diferentes segmentos, Soares tem trajetória de liderança como sócio-fundador da M-S Live e da ARCA, além de ter ocupado posições como Country Manager da ID&T Brasil e Diretor de Marketing da Plusnetwork.

“O Maurício, com sua especialização em marketing, comunicação e gestão de negócios, tem o perfil adequado para liderar a transformação digital e evolução da experiência do principal projeto da Delos, o Fronteiras do Pensamento, com a nova plataforma Fronteiras+. Ele chega para consolidar nossa intenção em democratizar a alta cultura, superando as barreiras territoriais da língua e de acesso por meio desse novo canal”, comenta Rodrigo Mathias, CEO da DC Set Group.

Cruzeiro à Antártida

Parte integrante da holding DC Set Group desde 2021, a Delos também cocria e oferece curadoria a projetos culturais e de conhecimento, como o cruzeiro “Latitudes Polar Expeditions – Antártica 2024”, realizado pela Latitudes Viagens de Conhecimento, com idealização do conteúdo realizada em parceria com a Delos Bureau.

“Assim como criamos todos os anos uma trilha sofisticada de conhecimento aos frequentadores do Fronteiras do Pensamento, nosso desafio para a expedição à Antártida foi criar uma jornada de 10 dias de conteúdo que mistura palestras, debates e conversas, além das incursões promovidas pela Latitudes para observar animais, visitas a estações científicas”, conta o CEO. “E esse conteúdo reforça o ponto de partida que nos guiou parar conduzir o projeto: intelectuais que conversem entre si sobre o tema O que é a Vida”, completa Soares.

Nomes selecionados para o debate

– Ema Kuhn, bióloga, pesquisadora com extenso conhecimento sobre o ecossistema antártico, especializada em microorganismos e em vida em ambientes extremos, especialmente nas regiões polares, e ensino e expansão do conhecimento relacionado às regiões polares do planeta e às mudanças globais.

– Marcelo Gleiser, físico, pós-doutor, astrônomo e professor, e primeiro latino-americano a ganhar o Prêmio Templeton, conhecido como ‘Nobel da espiritualidade’ em 2019, além de ser autor dos best-sellers ‘A harmonia do mundo’, ‘A dança do universo’ e ‘O fim da Terra e do Céu’.

– Nilton Bonder, rabino, idealizador do Midrash Centro Cultural, acadêmico da Academia Carioca de Letras e autor de mais de 20 livros, entre eles ‘A alma imoral’, que deu origem à peça homônima, sucesso no teatro brasileiro.

– Maria Homem de Mello, psicanalista e uma das intelectuais públicas mais lidas na atualidade, autora de ‘Coisa de menina?’ e ‘Lupa da alma’, e colunista da Folha de S. Paulo.

“A jornada de aprendizado oferecida por esta expedição não tem paralelo no mercado. Vejo um potencial enorme nos desdobramentos da parceria entre Delos Bureau e Latitudes, desenvolvendo roteiros e conteúdos exclusivos, com foco em um público extremamente exigente e de alto poder aquisitivo”, completa o novo CEO da Delos.