D’Black é o primeiro finalista do reality show musical “The Second Chance”

Segundo finalista será conhecido na live da próxima terça-feira, (19) às 21h. A disputa será entre Kevin Ndjana, ex-’The Voice’, e Higor Rocha, ex-’Ídolos’

Após uma disputa acirrada, o cantor Vinícius D’Black, vice-campeão do ‘The Voice’ em 2017, conquistou a primeira vaga na final do reality show musical “The Second Chance”, onde reúne vice-campeões de grandes competições musicais da TV, em live realizada na noite da última terça-feira, dia (11), no app Taboom!.

D’Black competiu com Afonso Cappelo, também ex-The Voice, finalista em 2016. Cada candidato conversou com o apresentador Vitor Cardoso, produtor artístico e idealizador do reality, e cantou três músicas durante a live. D’Black foi o escolhido pelo público, que pode votar durante toda a transmissão em seu artista favorito.

No fim das apresentações, o cantor agradeceu a Cappelo por ter cantado “Sem Ar”, música de sua autoria, durante a participação no The Voice.

O artista também agradeceu ao público e à produção do reality show pela oportunidade. “Valeu, gente! Foi muito legal ter essa troca pela internet. Mesmo estando cada um em sua casa, estamos ligados por um objetivo comum que é a arte”, disse D’Black, que ganhou notoriedade em 2008, quando gravou as músicas autorais “Sem Ar” e “1 Minuto”. Depois de passar um tempo fora da mídia, em 2017, participou do The Voice e chegou à final.

O cantor que encarará a final com D’Black será definido na live da próxima terça-feira, (18), às 21h, no app Taboom! Higor Rocha, ex-Ídolos, e Kevin Ndjana, ex-The Voice, estão na disputa.

A grande final será no dia (26), às 21h. A transmissão será feita ao vivo, com os dois candidatos reunidos em um estúdio de São Paulo. O vencedor vai gravar um single e um videoclipe com o produtor musical Giu Daga, vencedor de três Grammys, que já trabalhou com artistas como Titãs, NXZero, CPM22, Manu Gavassi, Negra Li e Roupa Nova. “Esses participantes já são grandes artistas, pois chegar à final de uma competição musical nacional não é uma missão fácil. Então, será uma honra trabalhar com um deles”, fala Daga.