Designer que abriu loja de roupas na pandemia é fenômeno em todo o Brasil

O que antes era virtual, virou até loja presencial com direito a própria produção de jeans

A pandemia causou uma crise global, mas muitas pessoas conseguiram driblá-la e crescer, o que foi o caso da designer de moda, Dayane Frasca. Enquanto muitas lojas estavam fechando, ela decidiu realizar o sonho de abrir uma, e fez isso de forma virtual com ajuda do esposo, Marcelo Adriano. Ela começou a vender roupas femininas e o sucesso foi tanto que hoje ela já abriu até a loja presencial.

Há três meses, Dayane realizou o sonho de abrir uma loja física



A designer se apaixonou pelo mundo da moda aos 15 anos, quando foi modelo fotográfica. Ele chegou a fazer uma graduação na área, mas ficou grávida e não conseguiu exercer a profissão. Tudo mudou durante a pandemia, quando ela teve a ideia de abrir um negócio virtual. “Era um ramo que estava crescendo na quarentena, então surgiu a ideia porque esse mundo da moda me fascinava”, disse Dayane.

Dayane pretende crescer a marca cada dia mais



De acordo com a empreendedora, a marca Organza Store nasceu da tendência das brasileiras em adquirir roupas e acessórios sem sair de casa. “Surgiu a necessidade da mulher comprar com comodidade e praticidade”. As peças são escolhidas a dedo por Dayane com o objetivo de atender os gostos mais exigentes, tanto em design quanto em qualidade de tecidos e acabamentos. “Faço questão de ter peças exclusivas para mulheres lindas”, diz a empresária.

A designer conseguiu realizar o sonho e a loja é um sucesso. Por ser virtual, a marca já entregou mercadorias em vários cantos do país, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, entre outros. “Sempre me surpreendo com os lugares, é uma honra saber que pessoas de diversos lugares gostam e confiam no meu trabalho. O lugar que mais me surpreendi foi uma venda para Bahia”.

A designer tem uma filha pequena e mostra sempre para ela a importância de correr atrás dos sonhos



O grande número de vendas fez com que Dayane conseguisse abrir também a loja presencial, que conta com uma produção própria de jeans, que é a Organza Denim, onde são fabricados calças e shorts jeans femininos.

Dayane afirma que se sente realizada, ela diz que o segredo do sucesso é muito trabalho, entusiasmo, dedicação e empatia. “Quando fazemos o que amamos as coisas fluem melhor”. Já sobre o futuro da Organza Store, a designer afirma que há muitas novidades pela frente, inclusive, o projeto Organza Dress.