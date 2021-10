Datena nega saída da Band e diz que pretende ser candidatar à presidência

Rumores afirmavam que Datena estava pronto para se desligar da emissora

Nesta semana alguns rumores começaram a circular na internet sobre a possível saída de Datena da Rede Bandeirantes. Durante o programa de rádio Manhã Bandeirantes, o apresentador disse que a notícia é fake News, mas revelou que pretende se desligar apenas se ele conseguir de candidatar nas próximas eleições.

Datena está à frente do Brasil Urgente, jornal da Band



As manchetes de vários sites diziam que Datena iria sair da emissora para se candidatar ao cargo de Presidente da República. De acordo com a lei, comunicadores devem deixar o emprego após 90 dias do anúncio como pré-candidato.

O apresentador também é locutor esportivo, radialista e político



O apresentador não negou que realmente quer se candidatar, mas disse que só deixará o cargo quando tiver certeza da candidatura, que depende também do partido político de Datena.

Datena quase se candidatou como vice de Covas nas eleições de São Paulo, mas desistiu pouco antes



“Quero dizer que é mentira que vou sair da Bandeirante para concorrer a eleição. Mesmo porque, se eu tiver que deixar a TV para concorrer, só em último caso mesmo em cargo executivo. Eu deixaria a TV perto das eleições com qualquer trabalhador brasileiro em prazo regulamentar”, explicou.



Datena está filiado ao União Brasil e já mostrou diversas vezes interesse em cargos políticos, como presidente, senador e governador.