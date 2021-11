Casas de alto padrão próximas à natureza são tendências

Construções mais conscientes estão sempre em alta, deixando de ser uma tendência para se tornarem uma necessidade

A busca pela integração com a natureza e casas com belas vistas é um desejo crescente, impulsionado pela pandemia e pela necessidade de qualidade de vida. Uma pesquisa Datastore conseguiu mensurar o interesse dos brasileiros pela mudança para o campo e, considerando a tomada de decisão no curto prazo (12 meses), 1,32 milhão de famílias desejam adquirir um imóvel fora da cidade, o que representa um incremento de 529,4 mil famílias interessadas em comprar uma propriedade na zona rural em 2021, um aumento de 66,9%.

Os números confirmam a experiência vivida pela arquiteta Renata Pisani este ano, com o aumento de clientes que saíram de apartamentos e mudaram-se para grandes terrenos, em áreas rurais, para terem esse contato com o que é essencial.

A arquiteta e designer de interiores Renata Pisani revela, com a propriedade de quem realiza inúmeros projetos arquitetônicos e de decoração biofílicos na capital paranaense, que as tendências adquiridas pós-pandemia são de acabamentos e materiais de alto padrão que também estão integrados ao verde, em casas no campo, espaços rurais e próximos à natureza.

O minimalismo essencial foi tendência em 2021 e voltará forte em 2022. “A casa como um ambiente prático e realmente com o que a gente precisa, sem excessos. Acho que isso foi um aprendizado para a vida, tanto na moda quanto na decoração”, afirma Renata Pisani.

A integração com a natureza continuará muito presente, tanto na parte interna como externa das residências. “É um caminho sem volta, a iluminação natural, o reaproveitamento da água de chuva, as construções mais conscientes deixam de ser uma tendência para ser uma necessidade”, disse.

A paleta de tons sóbrios e também as cores claras e “cores acolhedoras como a nossa casa”, define Renata Pisani, deverão continuar em alta. “A nossa casa sempre foi e agora deverá continuar sendo acolhedora pós-pandemia”, disse. Por isso o retrô que já voltou com tudo esse ano, permanece até o ano que vem, porque remete às lembranças e memórias afetivas como, por exemplo, “móveis com elementos curvos e pés palitos que foram tendências nos anos 60”, cita a arquiteta.