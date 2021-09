Rainha de bateria do Império Serrano, Darlin Ferrattry usou look de R$ 8 mil e cristais bordados a mão

A empresária mostrou o samba no pé na quadra da agremiação no Império Samba Fest

O evento aconteceu na quadra do Império Serrano, em Madureira, na noite do último sábado (04). O evento que reuniu agremiações carnavalescas do Rio de Janeiro e de São Paulo, no Subúrbio do Rio.



A rainha de bateria do Império Serrano usou um look bordado com 15 mil cristais e que pesava cerca de oito quilos, e o outro look preto em referência às vítimas da Covid-19. O look destacava a coroa que representava a escola e a esperanças de um mundo melhor.

O evento, organizado pelo mestre Vitinho, o presidente da agremiação Sandro Avelar, Branco Ribeiro, Thiaguinho Gomes e RMelo produções, seguiu todos os protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavirus.

No evento, a rainha de bateria da agremiação foi prestigiada pela filha Lexa e por Rafaella Santos, irmã do craque Neymar.



2022 será o primeiro ano de Darlin à frente dos ritmistas da escola carioca. Em 2020, ela foi rainha de bateria da Unidos de Bangu.

Em cumprimento a um decreto municipal, para participar da noite de samba, também foi obrigatório comprovar que a vacina contra a Covid estava em dia.