Dante Velloni: a transição de um professor e artista plástico do presencial para o online

O professor universitário deixou 43 anos de salas de aula para trás e se aventurou no ambiente virtual. Em seis anos, já acumula mais de 5 mil alunos de todas as partes do mundo

Em um mundo cada vez mais conectado, a transição do ensino presencial para o online tornou-se uma realidade para muitos profissionais, inclusive para o professor universitário e artista plástico Dante Velloni, atualmente com 69 anos. Com uma carreira de 43 anos no ensino presencial e vasta experiência como artista plástico, Dante embarcou na jornada digital em 2017, transformando sua paixão pela História da Arte em aulas acessíveis a estudantes de todo o mundo.

Dante Velloni lecionou em prestigiadas instituições como a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), a Universidade de Ribeirão Preto e a Faculdade Belas Artes em São Paulo, e na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Sua trajetória como artista plástico o levou a exposições internacionais em Bruxelas, Madrid e Barcelona. Porém, em 2017, um convite inovador de seu ex-aluno, Lucas Arantes, abriu caminho para uma nova fase em sua carreira.

Lucas Arantes, aluno de História da Arte, percebendo o potencial do conhecimento de Dante, propôs a gravação de aulas para serem comercializadas online. Apesar da resistência inicial de Dante, acostumado ao dinamismo das aulas presenciais, a ideia ganhou vida. Em 2021, Dante e Lucas decidiram regravar os 50 módulos do curso, investindo dois anos para aprimorar a qualidade e o conteúdo.

História da Arte online: uma plataforma global

O Programa História da Arte Online, idealizado por Dante Velloni e Lucas Arantes, tornou-se uma referência global em cursos de História da Arte. Com 50 módulos totalizando 250 horas, o curso oferece uma imersão completa na história da arte universal, abrangendo desde os períodos clássicos até os movimentos contemporâneos. Além do curso principal, Dante expandiu sua oferta para cursos específicos, incluindo:

História da Arte – da pré-história até a arte contemporânea: um mergulho abrangente na evolução da arte ao longo dos séculos.

Leonardo da Vinci – Vida e Obra: uma análise aprofundada sobre um dos maiores gênios da história, explorando tanto sua vida quanto suas contribuições artísticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Van Gogh – Vida e Arte: Um curso dedicado ao famoso pintor pós-impressionista, abordando sua vida turbulenta e sua influência duradoura na arte.

História da Arte Brasileira: Uma exploração das diversas expressões artísticas que moldaram a história visual do Brasil.

A mudança para o ensino online não foi isenta de desafios para Dante Velloni. Apesar do preconceito inicial em relação às aulas virtuais, ele logo percebeu a receptividade e o reconhecimento positivo por parte dos alunos, algo que muitas vezes faltava nas aulas presenciais. Atualmente já são mais de 5 mil estudantes ao redor do mundo, principalmente em Portugal, Estados Unidos e no Japão. O grupo também participa de aulas síncronas a cada 15 ou 30 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dante destaca o desinteresse crescente dos alunos nas aulas tradicionais na última década. A falta de motivação dos estudantes o levou a repensar sua abordagem, e a transição para o online proporcionou uma interação mais significativa e uma valorização do conhecimento que ele compartilha.

Além do Programa História da Arte Online, Dante Velloni destaca sua participação ativa em eventos como a Bienal de Veneza e a Documenta na Alemanha, que alimentam sua constante busca por conhecimento. Sua paixão pela pesquisa também é evidente em cursos específicos sobre artistas como Van Gogh e Da Vinci.

Com uma equipe liderada por Lucas Arantes, Dante se dedica principalmente ao compartilhamento de conhecimento, enquanto a estrutura de suporte, divulgação e estratégia é gerenciada pela equipe do Espaço Cultural A Coisa. A flexibilidade do curso, permitindo matrículas a qualquer momento do ano e acesso vitalício, é um dos diferenciais destacados por Dante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dante Velloni olha para o futuro com entusiasmo, vendo no ensino online não apenas uma alternativa, mas uma oportunidade de alcançar alunos apaixonados por arte em todo o mundo. “Meu compromisso é promover uma compreensão profunda da História da Arte, e isso transcende as barreiras físicas das salas de aula tradicionais, abrindo portas para uma educação mais acessível e enriquecedora”, finaliza o professor.