Daniela Nunciarioni, advogada e business broker, destaca crescimento do mercado portuário nos EUA

Segundo canal estadunidense, mais de 653 milhões de dólares foram investidos no setor

O potencial crescente de investimentos no setor portuário foi analisado por Daniela Nunciarioni, que também é especialista em negócios internacionais e corretora nos EUA. Devido aos significativos investimentos em inovações e infraestrutura, os portos da Flórida foram expandidos e modernizados, o que resultou que eles recebessem atenção do mundo inteiro. De acordo com dados do canal de televisão estadunidense CNBC, mais de 653 milhões de dólares foram destinados ao Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura de Portos pelo Departamento de Transportes Americano no ano de 2023.

Além de possuir o objetivo de fortalecer as cadeias de fornecimento e reduzir congestionamentos e emissões, a iniciativa também deseja realizar a instalação de docas e esteiras rolantes avançadas para a otimização da movimentação de mercadorias. Concomitantemente, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA estimula melhorias sustentáveis para preservar os ecossistemas costeiros.

Tendo a localização estratégica, entre o Atlântico e o Golfo do México, como um dos seus maiores atrativos, facilitando o comércio global, a Flórida também se destaca pela isenção de imposto de renda estadual oferecida pelo seu Governo, colocando o estado em uma posição favorável em relação a outros. Para empresas que pensam em realizar a migração para a Flórida, Daniele Nunciarioni recomenda a formulação de um plano de negócios aprofundado, contendo a análise de custos e a necessidade de financiamento. Um importante fator para que se aproveite as oportunidades neste mercado promissor é a efetuação dessa preparação cuidadosa.

Sendo assim, ao se posicionar como um centro de inovação e eficiência e oferecer oportunidades significativas para investidores e empresas, a Flórida ressalta o seu poder para continuar sendo o local a receber os expressivos investimentos para o crescimento dos negócios portuários nos Estados Unidos.