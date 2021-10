Renata Monteiro Jeans lança coleção com Daniela Albuquerque

As peças têm uma tecnologia de ponta para modelar o corpo da mulher

Que mulher que não ama peças modeladoras, não é mesmo? Pensando nisso, a Renata Monteiro Jeans tem feito um grande sucesso com as calças jeans que dão destaque a silhueta das mulheres. Neste mês, a marca lançará uma coleção exclusiva com a apresentadora Daniela Albuquerque.

Neste mês, a marca lançará uma coleção exclusiva com a apresentadora Daniela Albuquerque



A empresa de jeans foi fundada há sete anos pela empresária que dá o nome à empresa, Renata Monteiro. Com uma tecnologia de ponta feita para modelar o corpo das clientes, não demorou nada para que a marca caísse no gosto da mulherada. O sucesso chegou até Daniela, que soube da Renata Monteiro Jeans através de uma amiga.

A empresa de jeans foi fundada há sete anos pela empresária que dá o nome à empresa, Renata Monteiro



“A amiga da Dani me chamou e disse que ela adorou a calça. Então, eu mandei algumas peças para ela”, diz Renata. Esse foi o início de uma grande parceria. A apresentadora postou foto com as peças e as duas começaram a conversar. Com a amizade, surgiu a ideia de criar uma linha de peças assinadas por Daniela.

Com uma tecnologia de ponta feita para modelar o corpo das clientes, não demorou nada para que a marca caísse no gosto da mulherada



“Eu me sinto muito realizada com esse projeto por levas peças de qualidade que vão aumentar e feminilidade e autoestima das mulheres”, contou Daniela Albuquerque.

“Eu me sinto muito realizada com esse projeto por levas peças de qualidade que vão aumentar e feminilidade e autoestima das mulheres”, contou Daniela Albuquerque.



A coleção será lançada ainda no mês de outubro e promete virar uma febre entre as brasileiras. Com muita cor, bordado e um estilo bem jovial, as peças foram desenvolvidas contando sempre com a opinião de Daniela. “Ela tem muito a ver com a marca e comigo também. A Dani participou de todo o processo criativo, tudo tem a cara dela, a essência dela, desde a sacola até a tag que vai nos produtos”, afirma Renata.



O público poderá comprar as peças assinadas por Daniela Albuquerque pelo site, Whatsapp (11) 99867-5209 ou no Instagram @renatamonteirojeansoficial. Em breve a linha também será lançada no atacado.