Healthy chef Dani Faria Lima promove Natal sem Fome

Healthy Chef Dani Faria Lima conhecida por suas receitas saudáveis e seus vídeos que educam sua audiência a comer melhor, criou o projeto natal sem fome, com o intuito de arrecadar mais de seis mil toneladas de cestas básicas para famílias carentes.

Ciente de como é sentir fome, a Chef lembra da sensação da qual muitos brasileiros têm enfrentado, não saber se vai comer no dia seguinte. Por esse motivo ela decidiu criar esse projeto.

“Eu já precisei de doações para me alimentar, quando criança minha família passou por momentos difíceis, assim como me ajudaram, hoje posso e quero ajudar também. A campanha começará amanhã, terça-feira (14/12), pelo período de 24 horas consecutivas através do meu perfil no Instagram @dani_farialima, meus seguidores poderiam adquirir meu E-book pelo valor de R$10 reais, que será revertido em cestas básicas”, disse. Ao jornal de Brasília, ela informou que os valores serão revertidos integralmente para a campanha que visa contribuir com um Natal melhor e sem fome para centenas de famílias.