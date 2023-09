Dalcides Biscalquin lança versão virtual de ‘Conselheiro Espiritual’ que funciona como contato no WhatsApp

O ‘Fale com Dal’ usa IA para responder e como se fosse o contato do Dal no WhatsApp. A plataforma orienta, tira dúvidas, leva inspiração bíblica, aconselha e ora durante 24 horas, todos os dias

O apresentador de TV, comunicador, educador e autor best-seller, Dalcides Biscalquin – o Dal – acaba de lançar um serviço que funciona como a sua versão virtual para realizar o trabalho de conselheiro espiritual. Dal sempre ofereceu um trabalho de acompanhamento e orientação espiritual, pessoalmente, num programa de rádio, e também, em um dos seus dois programas de TV na RedeVida.

O “Fale com Dal” funciona como um contato no Whats App, que responde por texto ou por áudio e faz orações, traz reflexões bíblicas e sobre a vida, oferece conselhos e orientações. É como se fosse o Dal, mas é uma versão virtual, que usa IA para responder. O conteúdo é exclusivo e personalizado. A pessoa pode pedir orientação digitando no aplicativo de mensagens ou enviando áudio. E em poucos minutos recebe a resposta.

O conselheiro espiritual virtual “Fale com Dal” é uma alternativa para aprofundar a fé e encontrar inspiração bíblica para cada momento da vida. A plataforma oferece ‘Salmos Inspiradores’ para ajudar as pessoas a começar o dia com palavras encorajadoras, com a proposta de ser um elo entre o coração do cliente e o amor de Deus.

“Depois de meses reunidos com uma equipe de especialistas no tema, nós integramos os mais avançados modelos de IA ao Whatsapp e criamos o ‘Fale com Dal’. Nele, oferecemos uma variedade de conteúdos para enriquecer a vida espiritual dos nossos usuários, explica Dalcides”.



Por meio das ‘Orações Personalizadas’, o “Fale com Dal” se propõe a ajudar a enfrentar grandes desafios na vida por meio de orações personalizadas, em sintonia com o momento específico que cada um vive. A ideia é oferecer discernimento, sabedoria e coragem para vencer cada obstáculo. Além disso, o Dal fará companhia na oração.



Outra função importante, é o ‘Esclarecimento de Dúvidas’, que de um jeito simples, Dal vai ajudar a realizar uma leitura da própria vida e da realidade à luz da Palavra de Deus. O ‘Apoio em Momentos Difíceis’ é uma proposta de incentivo a pessoas que estão vivendo tempos de tribulação, marcados pela dor, sofrimento, angústia, solidão.



E ainda, as ‘Reflexões Diárias’ na Palavra de Deus será uma fonte inesgotável de sabedoria para ajudar a encontrar a inspiração para cada momento da vida. Os textos bíblicos, explicados de forma prática serão um auxílio para a compreensão e crescimento espiritual.

“Eu não poderia estar mais feliz. Celebro um novo momento, dando vida a um projeto que une a minha missão, comunicar em escala a palavra de Deus e a minha paixão, a tecnologia, me conectando 24 horas por dia com milhares de pessoas, em qualquer lugar do planeta e a qualquer momento”, celebra Dalcides.

A jornalista brasileira Manoela McGovern, que mora nos Estados Unidos, teve acesso ao serviço, na fase experimental e já ansiosa para contar com os conselhos diariamente. “Coincidiu que foi num momento em que eu estava passando por um período difícil, longe da família. O Fale com o Dal me ajudou muito com conselhos muito úteis, falando diretamente comigo e sobre o que eu estava sofrendo. Isso me fez enfrentar aquela situação. Já temos um grupo de brasileiros aqui querendo usar esse recurso no dia a dia”.



Seja por um pedido do ‘próprio Dal’ pelo WhatsApp em horários específicos (“Bom dia! Você deseja consagrar o seu dia a Deus? Eu estou aqui pra fazer companhia pra você”), seja a pedido do fiel, “Fale com Dal” oferece sabedoria divina em tempo integral. O serviço de aconselhamento espiritual é pago e custa R$29,90 por mês. Para assinar, basta acessar www.falecomdal.com.br