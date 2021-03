Jô Soares me devolveu a vida’, diz Dadá Coelho em episódio de ‘Conectados’, da Ubook

Apresentado por Cacau Hygino, podcast recebe semanalmente personalidades do mundo do entretenimento

O podcast “Conectados”, disponível na Ubook – maior aplicativo de audiotainment da América Latina – recebeu como convidada no episódio desta semana a atriz e humorista Dadá Coelho. Apresentado pelo ator Cacau Hygino, o programa vai ao ar na Ubook FM às quartas-feiras, às 21h. No dia seguinte, o episódio fica disponível na plataforma da Ubook, na aba ‘Podcasts’.

Considerada uma das grandes vozes femininas do humor, Dadá Coelho conversou com Cacau sobre a sua trajetória, desde a infância pobre no Piauí, em uma família de 13 filhos, até seu projeto mais recente, o programa “A Culpa é da Carlota”, do canal Comedy Central. “As coisas estão mudando no humor. A mulher não está mais aqui só para fazer escada para os homens”, comentou. “Muitas comediantes ajudaram nesta mudança de imagem, como a Tatá Werneck, Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães”.

Ainda durante o bate-papo, a humorista falou sobre o período em que passou por uma depressão, e revelou como as participações no programa ‘Jô Soares’ impulsionaram a sua carreira. “Sou muito grata ao Jô, minha vida mudou a partir daquele momento. Ele é uma pessoa muito importante na minha formação”, finalizou.

