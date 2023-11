Da Natureza para o Berço: Óleos Essenciais na Pauta da Saúde Infantil

A influencer Laura Keller e a especialista Adriana Brancalion exploram o poder terapêutico dos óleos essenciais em live imperdível

No universo materno, a busca por métodos naturais de cuidado ganha destaque com o retorno aos tempos em que as mães confiavam na sabedoria da natureza. A crescente preocupação com o uso excessivo de medicamentos alopáticos abre espaço para a redescoberta dos óleos essenciais, que prometem trazer equilíbrio ao cuidado infantil.

Adriana Brancalion, renomada especialista em óleos naturais, destaca a importância desses óleos na promoção do sono e na melhoria geral da saúde das crianças. Em uma live única, ao lado da influencer Laura Keller, essas duas mulheres compartilharão suas experiências e conhecimentos sobre o uso preventivo de óleos essenciais.

Os benefícios terapêuticos desses óleos vão além do relaxamento. Adriana explica como os óleos essenciais têm propriedades capazes de acalmar crianças, melhorar a qualidade do sono e até desobstruir vias respiratórias, proporcionando alívio para desconfortos e aprimorando a respiração dos pequenos.

“Os óleos essenciais resgatam a sabedoria antiga das mães e trazem de volta práticas naturais de cuidado. Eles são utilizados de maneira preventiva, para fortalecer a imunidade e proporcionar uma melhor qualidade de vida para as crianças”, destaca Brancalion.

A live programada para este dia 27/11, às 20:30, promete ser uma oportunidade única para pais e interessados aprenderem mais sobre o poder dos óleos essenciais e como incorporá-los de forma segura e eficaz na rotina das crianças. Não perca essa chance de aprimorar os cuidados com os pequenos. Fique atento às redes sociais de Laura Keller para mais detalhes e participe dessa valiosa conversa sobre saúde e bem-estar infantil.