Da garupa para o guidom: mulheres dominam o mercado do motociclismo

Marcelo Caetano, diretor da Tutto Moto, explica como a marca tem se preparado para atender melhor a demanda do público femino e comenta parceria com a jornalista Analice Nicolau

Cada vez mais as mulheres têm aderido ao motociclismo tanto como meio de transporte e também como lazer. O segmento, antes predominado pelo público masculino, precisou se adaptar para atender com mais qualidade o público feminino. Foi o caso da Tutto Moto, empresa focada no atendimento para o mercado de motociclismo, que oferece produtos como jaquetas, calças, botas, luvas, macacões e tudo que um motociclista ou uma motociclista podem precisar para trafegar com conforto e segurança.

Marcelo Caetano, diretor da Tutto Moto, comenta o crescimento do público feminino e diz que a marca investe em produtos pensados para as mulheres. “As mulheres preocupadas com a praticidade, tecnologia e segurança podem utilizar Tutto Moto que vão encontrar uma diversidade enorme de produtos e produtos específicos para elas”, garante.

Marcelo explica que a marca parte de quatro pilares básicos para produção de qualquer um dos seus ítens: conforto, tecnologia, tendência e segurança. E esse princípios são aplicados em todos os públicos, mas Marcelo conta que há uma atenção dedicada para atender a mulher brasileira e as particularidades do seu biotipo. “As mulheres do Brasil tem uma ergonomia diferenciada, que são praticamente uma exceção no mundo, e aqui a roupa é feita com um caimento especial para que elas se sintam bem e seguras”, destaca.

Empresa focada em acessórios para motociclistas, desenvolve roupas específicas para mulheres brasileiras

Segundo Marcelo, a Tutto Moto se preocupa com as mulheres enquanto consumidoras, mas também no mercado de trabalho e afirma que elas são um pilar importante para a equipe. “As mulheres executam funções superimportantes e funções minimalistas como nenhum homem conseguiria fazer. Então hoje ter uma equipe de mulheres nas empresas e nas ruas é algo fundamental para nós”, enaltece.

Aventura sob duas rodas

Recentemente, a jornalista e apresentadora Analice Nicolau, trocou a bancada pelo guidom e embarcou em uma jornada de mais de mil quilômetros para testar a Ducati Scrambler Icon. Durante essa aventura pelo estado de São Paulo, Analice contou com a companhia dos acessórios da Tutto Moto. O resultado? Analice aprovou tanto a motocicleta, como os produtos que utilizou.

Marcelo Caetano comenta a importância de trafegar com os produtos da Tutto em aventuras como essa. “Nós oferecemos conforto, flexibilidade e dirigibilidade, tudo isso para gerar segurança ao máximo. Assim elas podem ter lazer de forma prática e segura”, ressalta.

Marcelo conta como foi fundamental essa parceria com Analice. “É muito importante encorajar outras mulheres e mostrar que é algo possível, e que o mercado está cada vez mais atento para as necessidades delas”, conclui.