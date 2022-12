Da comunicação visual à construção civil: jovem empresário Guilherme Calefi conquista mercado no sul do país

Com uma história de dedicação e foco, o empreendedor que iniciou sua jornada antes dos 20 anos já planeja o lançamento de três empreendimentos imobiliários para 2023

O jovem empreendedor Guilherme Palma Calefi iniciou a sua trajetória profissional de sucesso antes dos 20 anos, quando trabalhou junto aos seus pais no negócio da família, uma empresa de comunicação visual. Em 2007, aos 20, tendo se destacado entre os clientes, segue sozinho com a doação de alguns outdoors da Visual Painéis, viajando a diversas regiões para fechar negócios.

Assim, em 2012, surge a GPC Empreendimentos, com atuação nas regiões de Itajaí, Blumenau, Porto Belo e Maringá

Guilherme então muda-se de sua cidade natal, Maringá, para Santa Catarina, onde o mercado era mais promissor e valorizado, e decide começar a investir também em outra área. “Vim pra cá em 2010 e, logo em seguida, aquela onda do ‘Minha Casa, Minha Vida’, eu sobrando um dinheirinho da Visual Painéis, foi quando eu investi na construção civil, comecei a fazer sobradinho dentro do programa e deu certo, começou a se multiplicar. Como eu não vivia da construção civil, podia reinvestir todo aquele valor e isso me impulsionou no ramo e eu comecei a multiplicar minhas casinhas, até que entrei nos prédios e dei sequência”.

Assim, em 2012, surge a GPC Empreendimentos, com atuação nas regiões de Itajaí, Blumenau, Porto Belo e Maringá

Assim, em 2012, surge a GPC Empreendimentos de uma forma inusitada. Segundo Calefi, durante uma viagem de avião partindo de Maringá com destino a Navegantes, em uma época onde os aeroportos estavam passando por problemas de overbooking e filas gigantescas, ele foi chamado ao guichê junto a um senhor, chamado Ubirajara, onde foram informados de que o voo iria atrasar e que iriam precisar ou dormir em Maringá e pegar voo no dia seguinte ou então dormir em São Paulo. Guilherme então sugeriu dividir um táxi com o senhor e juntos irem em direção à Curitiba.

Com empreendimentos em Itajaí, Blumenau, Porto Belo e Maringá, a GPC se destaca por ser uma empresa jovem e visionária.

“Fiz amizade com esse senhor, tenho muita gratidão por ele, falei que eu tinha empresa de outdoor e uma construtora (mas não tinha ainda construtora, estava fazendo as casas), e ele me ofereceu 10 mil metros quadrados de área, isso é muita coisa, ali foram feitos cento e poucos apartamentos, mais 30 casas, e foi quando surgiu a GPC, e impulsionou, porque eu não precisava mais desembolsar dinheiro para comprar terreno, o dinheiro que eu tinha era só pra construir”, explica o empreendedor.

Com empreendimentos em Itajaí, Blumenau, Porto Belo e Maringá, a GPC se destaca por ser uma empresa jovem e visionária. “Nossa empresa é jovem, esse ano fizemos 10 anos, ela é composta por um grupo de colaboradores jovens. Hoje nós temos 180 colaboradores – 150 parte de obra e 30 administrativos. A gente prega muito que gosta de trabalhar em um mercado jovem”, conta Calefi, que afirma ainda que alia a força e energia da juventude aos conhecimentos dos mais experientes.

Com um atendimento focado 100% na espontaneidade e imediatismo, Guilherme elucida que a empresa também se diferencia no mercado por oferecer condições de pagamentos exclusivas

Com um atendimento focado 100% na espontaneidade e imediatismo, Guilherme elucida que a empresa também se diferencia no mercado por oferecer condições de pagamentos exclusivas aos que desejam adquirir imóveis. “Como a gente trabalha com fundo imobiliário e com banco, a gente consegue fazer a entrada em até 80 parcelas. Não tem no mercado, não existe. Então a gente acaba atraindo muito profissional liberal, classe média, e eles compram com mais segurança, porque o valor da prestação fica mais baixo”.

E prossegue: “Outro grande excelente diferencial é o projeto. Hoje a gente atende o público classe média, apartamentos com 80 metros quadrados, e a gente valoriza muito a parte do living, da sacada integrada com a cozinha, e a gente proporciona muito para pessoas que são jovens, gostam de receber amigos, cozinhar, essa experiência única de um apartamento pequeno com um espaço extraordinário”.

Mesmo com a pandemia, o empresário revela que em 2021 foram batidos recordes de compra e venda de imóveis, o que impulsionou o desenvolvimento de novos projetos. “A gente lançou dois grandes empreendimentos, e nesse ano foram vendidos 90% de um dos empreendimentos, e isso dá fôlego pros próximos anos”.

E finaliza, com planos para o próximo ano: “Construção civil é interessante por isso também, se você tem sucesso em um ano isso te põe no mercado até três anos, durante a execução do empreendimento. E 2022 também foi muito bom, nós abrimos uma nova frente, um empreendimento de frente pro mar, com pré-lançamento também muito bem vendido, muito bem aceito pelo mercado, e estamos agora planejando para 2023 três grandes lançamentos, sendo eles nas cidades de Itajaí, Maringá e Porto Belo”.