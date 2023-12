D. Pedro I, o Monarca Maestro: novo livro revela sua incrível faceta musical

D. Pedro I, o monarca muitas vezes retratado apenas por sua figura política, ganha uma nova perspectiva fascinante em “Já raiou a Liberdade – D. Pedro I compositor e a música de seu tempo”, o mais recente livro da cravista e pesquisadora Rosana Lanzelotte. Patrocinada pela farmacêutica EMS, a obra destaca a trajetória musical do Imperador, autor do Hino da Independência, revelando uma faceta pouco conhecida de sua vida.

Com quatro anos de pesquisa em bibliotecas pelo mundo, Lanzelotte reuniu informações valiosas sobre as composições de D. Pedro I, todas disponíveis gratuitamente no portal Musica Brasilis e em plataformas digitais. O lançamento do livro ocorrerá na Livraria da Travessa, em Ipanema, no dia 10 de novembro, seguido por um evento na Festa Literária Internacional de Paraty, no dia 25 de novembro.

A autora destaca que D. Pedro I não era apenas um monarca, mas um talentoso músico que dominava vários instrumentos. As obras musicais foram editadas no âmbito do projeto Acervo Digital de Partituras Brasileiras, permitindo acesso livre e aberto a edições de 5 mil partituras de compositores brasileiros em domínio público.

O livro oferece uma experiência única de leitura, incorporando QR Codes que direcionam o leitor para áudios e vídeos das composições mencionadas. “Já raiou a Liberdade” não apenas resgata a história musical de D. Pedro I, mas também destaca seu papel como um músico de elevado talento.

O projeto, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, conta com o patrocínio da EMS, apoio financeiro da Sirius e Pleni, e realização do Instituto Musica Brasilis, Ministério da Cultura e Governo Federal. O vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez, destaca o orgulho da empresa em patrocinar uma obra que enriquece a compreensão da história nacional.

Dessa forma, “Já raiou a Liberdade” emerge como uma obra indispensável, não apenas para entusiastas da música, mas para todos interessados em explorar uma nova dimensão da vida de D. Pedro I, o monarca que também trilhou os caminhos do pentagrama.

Serviço:

Sessão de autógrafos

RIO DE JANEIRO/RJ

sexta, 10/11, às 19 horas

Livraria da Travessa

R. Visconde de Pirajá, 572

Ipanema

segunda, 04/12, às 19 horas

Livraria Janela

Shopping da Gávea – R. Marquês de São Vicente, 52

Gávea

PARATY/RJ

sábado, 25/11, 19 horas

Pousada Literária

Centro Histórico

PORTO ALEGRE/RS

quinta, 30/11, às 15 horas

Livraria Banca do Livro – MARGS

Praça da Alfândega, s/n

Centro Histórico

BELO HORIZONTE/MG

sábado, 2/12, às 11 horas

Livraria da Rua

R. Antônio de Albuquerque, 913

Funcionários

BRASÍLIA/DF

quarta, 6/12, às 19 horas

Livraria da Travessa

CASAPARK – SGCV/Sul Lote 22 – 4A