CVC lança “Liquida Verão” com hospedagem com até 50% de desconto; saiba mais

Oportunidade vai até o dia 27 de janeiro; promoção é válida para viagens nacionais e internacionais

Se você está pensando em viajar essa é a oportunidade ideal. A CVC, a maior operadora de viagens da América Latina promove, neste mês, a sua primeira promoção do no: a “Liquida Verão”. A empresa está oferecendo viagens nacionais e internacionais com preços reduzidos, para embarques ainda nas férias de janeiro, Carnaval e Baixa Temporada.

Além dos preços baixos, a “Liquida Verão” gera inúmeras vantagens para o bolso do consumidor, como parcelamento estendido em 10 vezes sem juros, cortesia na hospedagem para crianças com até 12 anos e hospedagem em hotéis nacionais e internacionais com até 50% de desconto.



A promoção é válida para compras até o próximo dia 27 de janeiro e contempla embarques a partir de São Paulo — Capital (SP) e em voos exclusivos e/ou bloqueios regulares partindo das cidades de Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Fortaleza (CE), entre outras cidades.

Entre as viagens promocionais, há desde pacotes já montados com até oito dias de duração e, também, a possibilidade de o consumidor montar o seu pacote, de acordo com o orçamento disponível, utilizando passagens aéreas a preços promocionais voando Gol, diárias de hospedagens e demais serviços de seu interesse, tais como locação de carro, contratação de passeios, ingressos para parques e etc.



Um pacote para Porto Seguro (BA), com passagens aéreas saindo de São Paulo no mês de maio, 7 noites de hospedagem, traslados e passeios, custa agora R$ 998, em 10x sem juros de R$ 99,80. Por R$ 780, ou 10x de R$ 78, o cliente encontra pacotes para Curitiba (PR) com passagem aérea e 2 noites de hospedagem. Os pacotes rodoviários da operadora também estão com preços promocionais, com descontos de até 15%.

Também entram na promoção alguns cruzeiros marítimos pelo Brasil, visto que os gigantes dos mares estão em plena operação neste começo de ano. Os navios ficarão no Brasil somente até meados de abril, sendo que o consumidor pode aproveitar as praias e o verão brasileiro em roteiros mais curtos.



Um mini cruzeiro da MSC com três noites de duração com saída em fevereiro custa a partir de R$ 1.809, por pessoa, ou em 10x de 180,90. Já para o mês de março, um mini cruzeiro da Costa Cruzeiros, com quatro noites de hospedagem e com R$ 400 de crédito a bordo sai por a partir de R$ 2.489, ou 10x de R$ 248,90.

Rumo ao exterior, entre os pacotes com preços mais convidativos estão destinos na América do Sul e no Caribe. Para Buenos Aires, por exemplo, a operadora está trabalhando com segundo passageiro grátis em diversas hospedagens e 30% de desconto nos traslados.

As ofertas da “Liquida Verão” estão disponíveis em todo o Brasil, na rede de lojas e agências autorizadas CVC, no site e no app.